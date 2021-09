Nadšení Slováci sa už nevedia dočkať príchodu Svätého Otca: Z našich portrétov vznikol obraz pápeža!

Sú pyšní, že sa ocitli na mieste, kadiaľ bude prechádzať hlava katolíckej cirkvi. Návštevy Svätého Otca sa už nemôžu dočkať ani čitatelia Nového Času, ktorí v rámci výzvy našej redakcie zaslali svoju podobizeň na pripravované bilbordy, ktoré budú cestu Svätého Otca lemovať.

Tie už stoja na svojich miestach, a tak sa nadšení ľudia môžu prísť na svoju miniatúrnu podobizeň v mozaike pozrieť.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Bratislava - Pôjdem všade, kam aj on

František (36), zdravotník

- Svoju tvár si na jednom z bilbordov v hlavnom meste našiel aj spokojný František (36). „Pápež je veľký vzor pre ľudí, ktorým treba pomáhať v núdzi. Ako dobrovoľný zdravotník sa zúčastním všetkých miest, kam pápež František príde,“ prezradil Bratislavčan.

Košice - Je to dobrý pápež

Katarína (40), učiteľka

- Dočkať sa už nevie ani Košičanka Katarína (40). „Som veriaca, chcem byť v blízkosti Svätého Otca, on je hlava cirkvi, a to slovo chcem počuť od neho, to pravé božie slovo. Určite je to úplne iné, byť tam osobne, ako ho vidieť, počuť napríklad v televízii,“ vraví nadšene. Pápežov súčasný pontifikát môže len chváliť. „Podľa mňa je to dobrý pápež, ako aj Ján Pavol II., aj v ňom vidím a cítim niečo viac. Keď oznámili, že pápež František má prísť na Slovensko, hneď som mala túžbu ísť, ale tým, že tá práca mi v návšteve môže zabrániť, ešte zvažujem, či vôbec pôjdem,“ dodáva.