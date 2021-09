5 zlozvykov pri jedení, na ktoré upozornili odborníci: Čo je horšie než 10 vyfajčených cigariet, alebo prečo nejesť pred spaním?

Známi gastroenterológovia Miloš Bubán a Radovan Juríček sa pozreli na najväčšie zlozvyky Slovákov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť naše trávenie. Predpokladajú, že až polovica Slovákov sa nestravuje správne.

Nie je to len o vylúčení vyprážaných a sladkých jedál a prijímaní dostatku zeleniny a ovocia. V stravovaní existujú aj iné zlozvyky, ktoré nám môžu spôsobiť problémy a pritom o tom niekedy ani nemusíme vedieť. Na najväčšie prehrešky Slovákov sa pozreli lekári Miloš Bubán a Radovan Juríček. Známi gastroenterológovia vypichli 5 zlozvykov Slovákov.

Nepravidelná strava

Podľa lekára Miloša Bubána je potrebné jesť vtedy, keď je človek aktívny a to nielen fyzicky ale aj psychicky. Vynechávanie jedál počas dňa má na svedomí nepravidelný prísun energie pre telo. Podľa výskumov ženy najčastejšie vynechávajú raňajky, muži zase obedy alebo večere. Ako tvrdia gastroenterológovia, pravidelnou stravou v malých množstvách zabezpečujeme stabilnú hladinu krvného cukru a predchádzame pocitom hladu a prejedenia.

Jedlo pred spaním

Bubán upozorňuje aj na jedenie pred spánkom a hovorí, že najneskôr by sme mali prijímať potravu 3 hodiny pred spaním. Inak nám hrozí priberanie a pálenie záhy.

Nedostatočný príjem tekutín

Podľa odborníkov by sme si mali príjem tekutín rozložiť počas celého dňa. Treba piť skôr pred jedlom než po jedle. Lekári upozorňujú, že prijatie adekvátneho množstva tekutín pomáha regulovať pohyby čriev, predchádza zápche a v kombinácii so žalúdočnými kyselinami a enzýmami rozkladá potravu. Aby jedlo prešlo našim tráviacim systémom, potrebuje telo čerpať všetky dostupné tekutiny. Ak ich v našom tele nie je dostatok, výsledkom môže byť pomalé trávenie, zápcha alebo nadúvanie.

Fajčenie po jedle

Cigareta nepatrí do rúk človeka so zdravým životným štýlom, avšak ako odborníci povedali, cigareta po jedle na telo rovnaký zaťažujúc účinok ako 10 cigariet po sebe. Gastroenterológ Juríček upozorňuje, že fajčenie po ťažkom jedle môže byť spúšťačom pankreatitída či rakoviny pankreasu!

Málo pestrá strava

Baktérie, ktoré tvoria našu mikroflóru nám nezabezpečujú len bezproblémové trávenie ale tiež sa starajú o našu psychiku a imunitu.Podľa doktora Bubána sa na Slovensku sa veľa ľudí, hlavne mladých, stravuje v rýchlom občerstvení, konzumuje nekvalitné veci, veľa cukru alebo veľa mastného. Do nášho jedálneho lístka by sme preto mali zaradiť ryby, olejnaté semená a orechy bohaté na omega-3 mastné kyseliny, ktoré bojujú proti zápalom a vyrovnávajú nepriepustnosť čriev. Na zoznam patrí aj ryža, celozrnné pečivo, čo najviac zeleniny a ovocia, strukoviny, ktoré sú bohaté na vlákninu, vajíčka, mliečne výrobky a množstvo tekutín. Nemali by sme tiež zabúdať na to, že jesť treba pomaly.