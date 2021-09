Ochranári mali v lete plné ruky práce: Ohromujúce video zo Zázrivej! Týmto všetkým sme zachránili život

Robia záslužnú činnosť a príroda im je za to vďačná. Ľudia zo Záchrannej stanice pre zranené živočíchy Zázrivá mali počas letných mesiacov množstvo práce.

Ušľachtilá práca, ktorou veľkou mierou pomáhajú slovenskej divočine. Záchranná stanica pre zranené zvieratá Zázrivá sa stará o nevinné stvorenia, ktoré by bez ľudskej pomoci s najväčšou pravdepodobnosťou zahynuli. Do stanice mieria ľudia, ktorí objavili ranené zviera a ochranári zo stanice ho prevezmú, liečia a pripravujú na návrat do ich zeleného domova.

Počas leta tak prírode navrátili dravcov, vodné vtáky ale aj menšie operence, čo zachytili na ohromujúcom videu. Najnovšie im do stanice pribudlo dokonca mláďatko plcha. "Prázdniny sú na konci a my sa chceme pochváliť zopár vtáčími šťastlivcami, ktoré sa nám, aj vďaka vám, podarilo vrátiť späť do prírody. K tomuto videjku od Jakub Krška netreba veľa slov. Chcem sa však všetkým Vám, ktorí ste nám pri mnohých záchranách pomohli, čo najsrdečnejšie poďakovať. Bez Vás by sme to nezvládli," napísali ochranári k videu, z ktorého vám naskáče zimomriavky.