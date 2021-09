Krvavý incident medzi domami v Revúcej: Peter rozháňal zápasiacich psov, vrhol sa naňho šampión v pretláčaní!

Obávajú sa bývalého armwrestlera. Na ulici v Revúcej sa minulú sobotu večer odohral krvavý incident.

Začalo sa to šarvátkou dvoch psov, ktorá pokračovala streľbou a brutálnou bitkou. Hlavnými aktérmi mali byť svetový šampión Ján, právnik Peter (48) s manželkou Ivetou (37) a dcérou Ninou (14). Peter skončil s viacerými zraneniami v nemocnici. Prípadom sa intenzívne zaoberá aj polícia.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Konflikt vznikol, keď mal zatúlaný belgický ovčiak zaútočiť na druhého psa, jeho majiteľa, ale aj 14-ročné dievča. To sa rozhodol brániť jej otec Peter, ktorý vybehol z domu s legálne držanou guľovnicou a vystrelil do vzduchu. „Videl som ako veľký ovčiak napáda psa, suseda a bola pri tom aj dcérka. Vystrelil som a psy sa naľakali. Vtom sa z ulice vyrútil Jano s kamarátom. Kričal, že som mu zabil psa,“ objasňuje dramatickú situáciu Peter, ktorý sa snažil bývalému armwrestlerovi vysvetliť, že sa nič vážne nestalo.

„Nepočúval ma, bol ako zmyslov zbavený. Vrhol sa s kamarátom na mňa a kričal, že ma zabije. Snažil som sa ukryť zbraň za chrbtom,“ prezrádza zranený muž, ktorý tvrdí, že mu skočili na nohu, jemu vyletelo jabĺčko a ostal na zemi. Tam ho mali, podľa jeho slov, muži škrtiť. „Už som upadal do bezvedomia a chrčal som. Dcéra plakala, aby ma nezabíjali. Potom Jano napadol aj ju. Schytil ju a hodil o obrubník. Udrel aj manželku. Celý čas kričal, že nás zabije a vystrieľa,“ hovorí Peter, podľa ktorého sa neskôr pretláčačov kamarát stiahol.

Následne prišli na miesto krvavého incidentu policajti a záchranka, ktorá odviezla zraneného právnika do nemocnice. Muži zákona vypočuli poškodených a aj armwrestlera, ktorý je na slobode a v piatok prebehla u neho domová prehliadka kvôli podozreniu na nelegálnu držbu zbraní. Tie sa však nenašli. „Nechápeme, prečo nebol zadržaný a vzatý do väzby. Bojíme sa o svoje životy. Som na tabletkách. Deti sú v šoku, Ninka je aj zranená. Manžel má vykopnuté jabĺčko, pomliaždený členok, biceps, hrtan, zakrvácané hlasivky a narazenú chrbticu,“ hovorí vyľakaná Iveta.

Majster sveta tvrdí, že všetko bolo úplne inak. „Išiel som s rodinou po ulici aj so psíkom. Ten sa vzdialil, ja som už len počul výstrel a kňučanie psa. Kričal som, aby nestrieľali a bežal tam. Zjavil sa strelec so zbraňou v ruke. Nechcel ju zložiť. Bál som sa, tak som sa snažil strelca zbaviť zbrane,“ ozrejmuje Ján s tým, že ho mali napadnúť aj ďalšie dve osoby, ktorými mali byť žena s dcérou. „Chcel som celú situáciu upokojiť. Keď som to urobil, viac som nič neriešil,“ tvrdí pretláčač, podľa ktorého do príchodu polície strelec a ostatní ukryli zbraň.

Prípadom sa zaoberajú muži zákona. „Polícia v Revúcej začala v tomto prípade trestné stíhanie pre prečiny ublíženia na zdraví, nebezpečné vyhrážanie a výtržníctvo. Prípad je v štádiu vyšetrovania a polícia vykonáva naďalej potrebné procesné úkony,“ uviedla policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Obvinenia voči konkrétnej osobe však zatiaľ nevzniesli.