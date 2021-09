Protichodné posudky a nekonečná vojna rodičov: Slávka (32) musí odovzdať synčeka otcovi, ktorého obviňuje z jeho zneužívania!

Zamotaný prípad, kde sa otec a matka súdia o maloletého chlapca, nemá konca. Východniarka Slávka (32) svojho bývalého partnera obvinila zo sexuálneho zneužívania ich spoločného synčeka a jeho staršieho brata Sebastiána (9), jej chlapčeka z predošlého vzťahu.

Závažné skutky naznačujú výpovede detí, ako aj niektoré posudky odborníkov. Krajský súd napriek tomu nariadil, aby bol malý chlapček zverený do trvalej starostlivosti otca. Celú vec však komplikuje skutočnosť, že biologický otec maloletého má voči matke a staršiemu Sebastiánovi zákaz priblíženia na 20 metrov. Už dvakrát prišla na miesto odovzdania, no malý chlapček sa, podľa slov matky, otca bojí a nechce ku nemu dobrovoľne ísť. Pre matku to môže byť veľkým problémom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slávka sa s jej prvorodeným synom Sebastiánom (9) nasťahovala k dnes už bývalému partnerovi do Prešova v roku 2014, kde s ním žila ďalšie tri roky. S mužom otehotnela a na svet priviedla malého chlapčeka. Slávka uvádza, že partnerský vzťah s mužom definitívne skončila po udalostiach v októbri roku 2017, kedy po vyhrotenej fyzickej konfrontácii Slávke musela zavolať pomoc jej susedka a agresívneho partnera z bytu odviedla polícia. “Odsťahovala som sa do Humenného, on tam ale prišiel bývať tiež, hneď oproti,” opísala Slávka.

V tom čase, ako Slávka hovorí, ich spoločného synčeka ešte napriek všetkému zverovala do otcovej striedavej opatery až do doby, kedy sa jej zveril o tom, ako ho jeho otec sexuálne zneužíva, neskôr o závažných obvineniach prehovoril aj Sebastián, starší z bratov. Neskôr sa odsťahovala do Košíc do krízového centra pre matky, jej bývalý druh opäť menil adresu, rovno do metropoly východu. Na podnet matky, pre domáce násilie okresný súd vydal bývalému partnerovi zákaz priblíženia sa k Slávke a Sebastiánovi na 20 metrov na základe lekárskych správ aj potvrdenia o vykázaní jej ex-partnera zo spoločného obydlia v októbri 2017.

Za sexuálne zneužívanie detí podala na muža trestné oznámenie, celá vec však stále nie je ukončená. Dodnes nechápe, ako je možné, že psychologické posudky, ktoré si nechala vypracovať ona u dvoch psychologičiek hovorili jednoznačne o sexuálnom zneužívaní, pričom súdny znalci v ich posudkoch tvrdia úplný opak. “Deti vykazujú známky týraného a zneužívaného dieťaťa a majú post traumatickú stresovú poruchu,” opísala Slávka.

Prešovský krajský súd však chlapčeka zveril do výhradnej starostlivosti biologického otca. “Súd to odôvodňuje najmä tým, že u otca má finančne stabilnejšie prostredie. To, že mňa a Sebastiána týral a má stále zákaz priblíženia, sa akoby nestalo,” kritizuje Slávka. Zdôraznila, že otca prešovská kriminálka v apríli 2021 obvinila zo zločinu podvodu, kde mal pripraviť ženu o vyše 20-tisíc eur. Paradoxne, v súdnom rozhodnutí sa píše, že zo strany klinickej psychologičky aj pred odvolacím súdom došlo k odporúčaniu pozastavenia styku otca s maloletým do skončenia trestného stíhania a vypracovania znaleckého posudku, ktorý vyvráti jej závery o tom, že maloletý je sexuálne zneužívaným dieťaťom zo strany otca. Slávka musí synčeka odovzdať, no dodala, že on svojho biologického otca odmieta. “Neviem, ako to chcú zrealizovať, keď on má ku mne zákaz priblíženia,” zhodnotila. Slávka už v minulosti raz synčeka neodovzdala, čím marila súdne rozhodnutie, za čo dostala od súdu aj pokutu. Pri jeho opakovaní by sa dopustila trestného činu.

“Vyhovela som rozhodnutiu súdu, ja som ho pripravila na odovzdanie k otcovi, ale k nemu môže ísť jedine sám,” dodala Slávka. Dve neúspešné odovzdávania sa uskutočnili v polovici júla aj augusta. Chlapček k otcovi odmietol ísť dobrovoľne. Na miesto bola privolaná aj policajná hliadka, no tá túto citlivú situáciu nemohla ani nevedela vyriešiť.

Nový Čas k tomuto citlivému prípadu požiadal o reakciu aj otca. Hovorí, že na Slovensku je národným športom u žien, ktoré sa chcú z nejakého dôvodu pomstiť svojmu bývalému práve téma sexuálneho zneužívania. “Moja bývalá družka mňa už ako 3. muža obviňuje zo sexuálneho zneužívania jej detí. Jej obvinenia pramenia jednoznačne z jej psychických porúch a diagnóz zistených počas jej života ako aj zrejme z toho, že ona sama bola v minulosti obeťou sexuálneho zneužitia, v čase keď sme sa ešte nepoznali,” reagoval. Otec tvrdí, že Slávka používa ich syna ako nástroj na svoju pomstu a na dosiahnutie cieľa ho krivo obviniť. “Od začiatku som chcel len to, na čo má právo môj synček aj ja, čiže striedavú starostlivosť,” doplnil.

Otec na doteraz dvoch odovzdávaniach syna do rúk nedostal. “Vnímam to ako vopred naplánovanú scénu, na ktorú pripravila aj nášho synčeka. Vnímam to ako jej úbohý čin a ako bezcitné vedomé úmyselné týranie nášho synčeka,” povedal otec. Zároveň sa bráni a tvrdí, že jeho bývalá partnerka je psychicky narušenou osobou, čo podložil aj znaleckým posudkom z roku 2019. „Bolo znaleckým posudkom dokázané, že moja ex toho času trpí určitým odklonom od reálneho života, paranoidnými predstavami a nie je schopná správne vnímať,” bráni sa otec.

Aj v tejto veci si posudky odborníkov protirečia. “Psychicky som v poriadku, o čom mám znalecké posudky aj z psychológie aj z psychiatrie. Súd ohľadom zverenia chlapčeka nerozhodoval na základe môjho psychického stavu, čiže to s tým nemá nič spoločné,“ reagovala s tým, že po neúspešných odovzdaniach syna podala žiadosť o neodkladné opatrenie, aby dieťa ostalo u nej. Otec zase podal návrh na výkon súdneho rozhodnutia, aby mu syna odovzdala.

Čo na prípad hovorí detská ombudsmanka?

“Verejná ochrankyňa práv nie je oprávnená posudzovať zákonnosť a ani správnosť rozhodnutí súdov. Vo všeobecnosti, dotknutá matka má právo podať proti rozhodnutiu súdu odvolanie, v ktorom môže komunikovať svoje názory a postoje ohľadom zákonnosti a správnosti rozhodnutia prvostupňového súdu a po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku môže využiť mimoriadne opravné prostriedky, ako podanie dovolania alebo ústavnej sťažnosti. Je tiež namieste, aby svoje obavy a najmä faktické a právne prekážky brániace výkonu rozhodnutia komunikovala aj príslušnému súdu v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých,” uviedla Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.

Advokát: Je to beh na dlhé trate

Právnik a odborník na rodinné právo Juraj Ferenčík k prípadu uviedol, že ak je vydané rozhodnutie, s ktorým je strana v konaní nespokojná, môže podať mimoriadny opravný prostriedok. “Rozhodovanie o ňom je však behom na dlhú trať, preto by som zároveň odporučil podať ihneď nový návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, v ktorom sa bude matka dožadovať svojich práv a dôvodiť napr. neaktuálnosťou informácií obsiahnutých v rozhodnutí Krajského súdu. Rovnako tak môže matka podať súbežne s neodkladným opatrením nový návrh vo veci samej, kde bude požadovať nové rozhodnutie,” uviedol Ferenčík. Dodal však, že matka už dostala peňažný trest vo výške 400 eur, takže určite neodporúča neodovzdať dieťa. “Reálne by sa totiž mohla dostať do situácie, že by bola odsúdená aj na trest odňatia slobody a vtedy by už svoje rodičovské práva nemohla realizovať vôbec,” dodal Ferenčík.