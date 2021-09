Šikovný Andrej ani netušil, čo sa mu v kuchyni podarí: Jeho pizza sa zapísala do knihy rekordov!

Rekordy môžu byť nielen maxi, ale aj mini. Ukrajinec Andrej (37) by si ani vo sne nepomyslel, že o jeden sa postará práve on.

Po štyroch rokoch odkedy prišiel na Slovensko, vytvoril nielen jedinečný, ale pre mnohé maškrtné jazýčky najmä príťažlivý rekord. Pizza z Nižnej (okr. Tvrdošín) pripravená podľa tradičnej receptúry sa totiž pre svoje rozmery dostala do slovenskej knihy rekordov. Merala len 53 milimetrov!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pizza z rúk majstra svojho remesla, kuchára Andreja (37), ktorý pred štyrmi rokmi prišiel na Slovensko z Ukrajiny, sa zmestí do dlane dieťaťa. Meria len niečo málo cez 5 centimetrov, no má všetko, čo má pizza mať. Ako prezradil samotný Andrej, vznikla úplne náhodou. Zvŕtal sa v kuchyni a s úsmevom a ľahkosťou, s akou pripravoval jedlo, odpovedal aj na otázky.

„Vyštudoval som na Ukrajine a varím a pečiem už 12 rokov. Pred štyrmi rokmi som prišiel na Slovensko a veľmi sa mi tu na Orave páči,“ začal svoje rozprávanie. Jeden z jeho stálych zákazníkov k nim prišiel koncom augusta so svojou malou dcérkou. „Bol veľmi hladný, vypýtal si tú najväčšiu maxi pizzu a pre dcérku chcel mini. S požiadavkou na minipizzu som sa ešte nestretol, a tak som chcel nášho dobrého zákazníka nielen potešiť, ale aj trochu pobaviť,“ priznal s úsmevom.

Pred vyhladovaným zákazníkom sa tak zakrátko objavila nielen veľká pizza, ale najmä tá malá. „Všetci sa na tom bavili a z malej pizze sa okamžite stal hit,“ dodal Andrej s tým, že už o pár dní bola pizza s rozmerom 53 milimetrov zapísaná v slovenskej knihe rekordov.

„Minipizza sa stala hneď veľmi populárnou, spravil som ich už viac ako 150, najmä na oslavy. Pripravuje sa ako každá iná, každému podľa chuti, nie je to žiadny problém. Vôbec som netušil, že by to mohol byť rekord,“ pokračoval Andrej a zároveň jedným dychom dodal, že ho to teší a o to, že by ho niekto pripravil o prvenstvo, sa nebojí.

„Nie je sa čoho báť, ak ma niekto prekoná, spravím ešte menšiu pizzu, alebo vymyslíme iný rekord, v kuchyni je vždy čo vymyslieť,“ dodal. V Nižnej sú na Andreja patrične hrdí. „Je to najlepší kuchár, usmiaty, výborne varí a tešíme sa, že z malej oravskej obce pochádza rekordman,“ vychválila Andrejovo umenie dôchodkyňa Jana, ktorá prišla po obed.

Ako prezradil komisár Knihy slovenských rekordov Igor Svítok, rekordy sa realizujú nielen v kategórii maxi, ale aj v mini. „Rekordman a držiteľ rekordu je kuchár z pizzérie Tutto Bene Drive. Upiekli tu malú pizzu podľa klasickej receptúry, s priemerom 53 mm. Vďaka nápaditej oblohe vytvoril chutné kreatívne jedlo, jedinečné na Slovensku, vhodné pre všetky vekové kategórie,“ dodal.