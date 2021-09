Spevák Miro Žbirka (68) sa vybral z Prahy na Liptov, kde mal odohrať koncert.

Cestou však musel riešiť stresovú situáciu. „Tak som išiel do Liptovského Mikuláša na koncert, no Leo Express si myslel, že o pol tretej ráno je to zaujímavejšie v Štrbe a zablokoval mi dvere,“ opísal Meky nepríjemnú situáciu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Spoločnosť mu robila manželka Katka, ktorá s ním skončila na vlakovej stanici v inom meste v skorých ranných hodinách. Meky sa však napokon do Liptovského Mikuláša dostal a koncert odohral. Na tento nočný zážitok však rozhodne nezabudne.