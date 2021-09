Neobyčajný dar Márie svojmu synovi k 18-tke: TOTO mu budem odkladať až do jeho 50-ky!

Osemnásť rokov schovávala svoju úctyhodnú zbierku, teraz konečne vyšla na svetlo sveta!

Bratislavčanka Mária (38) si každý deň na narodeniny svojho syna odkladala najčítanejší denník Nový Čas. Keďže jej syn 27. augusta dosiahol plnoletosť, rozhodla sa nám svoju zbierku ukázať. Mária dúfa, že jej syn bude v tejto tradícii pokračovať. „Mám veľké šťastie, že môj syn sa nenarodil v deň štátneho sviatku,“ poznamenáva s úsmevom.

Sympatická Bratislavčanka hovorí, že má k najčítanejšiemu denníku na Slovensku dlhodobý vzťah. Už ako malá vnímala, že jej mama si kupuje noviny každý deň. „Pred koncom základnej školy sme sa presťahovali a ja som tak do školy dochádzala autobusom. Na zastávke som si každý deň kupovala Nový Čas. Keď ho čítali spolužiaci, ktorí ma už čakali, a občas aj učitelia, ja som už mala všetko dávno preštudované,“ spomína Mária.

Noviny niesla z pôrodnice

Odvtedy mala pri sebe Nový Čas takmer vždy. Samozrejme, aj pri nástupe do pôrodnice. „Zaobstarala som si ho, aby bolo čo čítať vo voľnom čase - pre istotu,“ priznáva vášnivá čitateľka. Keď prišla domov, mala Nový Čas z tohto výnimočného dňa zbalený v taške a spolu s ostatnými vecami z pôrodu syna si ho odložila na pamiatku.

„Prešiel rok a ja som si spomenula, že mám tieto noviny odložené, a tak som k nim pridala aj druhé. Potom ďalšie a ďalšie a tak som si noviny začala kupovať vedome práve na tento účel, aby som ich pre syna odložila na pamiatku, že keď bude dospelý, tak mu ich ukážem,“ vysvetľuje Mária. Vďaka tomu, že Nový Čas začal vychádzať aj v nedeľu, mohla so svojou tradíciou pokračovať aj vtedy, keď synove narodeniny vyšli práve na voľný deň.

Najdôležitejšie však pre Máriu bolo, že tento nápad potešil aj jej syna Richarda. Podľa jej slov to preňho bolo tiež niečo veľmi osobné. Dúfa, že Nový Čas bude prítomný aj pri narodení jej vnúčat. Inšpirovala dokonca aj svoje kamarátky, ktoré taktiež rozmýšľajú, čo by mohli pre svoje deti zbierať „Pri druhom synovi som odložila noviny iba z toho dňa, keď sa narodil. Bolo to ale veľmi účelové, aby som tie noviny z toho dátumu mala. Neviem prečo. Je však možné, že prvému synovi budem zbierať Nový Čas až do jeho päťdesiatky,“ uzatvára zberateľka Mária.