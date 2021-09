Marek je MacGyver z východu, po 3D tlačiarni zmajstroval vlastný dataprojektor: Čo všetko som už vyrobil!

Mladý Vranovčan Marek (23) je šikovný ako legendárny televízny hrdina MacGyver.

Zo starých vecí, ktoré nájde doma, dokáže urobiť funkčné spotrebiče, často len za pár eur, ktoré by ako nové stáli niekoľkonásobne viac. Najnovšie sa mu z meotaru zabudnutého na povale podarilo urobiť funkčný videoprojektor. Vo svojom aute sa kamarátom chváli funkčnou autochladničkou z polystyrénu a v altánku mu susedia obdivujú nový štýlový luster.

Marek (23) má obrovský talent. Ešte počas štúdia na strednej škole sa zamiloval do elektrotechniky, ktorej sa dnes venuje ako svojmu hobby. Aj keď po ukončení štúdia začal robiť v priemyselnej firme, doma naplno realizuje svoje netradičné, no mimoriadne praktické nápady. Vďaka záľube si dokázal aj počas pandémie v mnohom uľahčiť život. Keď našiel na povale starý meotar po dedkovi, okamžite vedel, čo s ním urobí.

„Doteraz sa veľmi na štadióny nedalo ani chodiť, keďže bol lockdown, tak mi napadlo, že si doma urobím vlastný štadión alebo kino,” prezradil Marek. Z internetového bazára si za pár eur kúpil starý, no funkčný LCD monitor a výroba sa mohla začať.

„Meotar som celý rozobral, opravil, vymenil žiarovku za silnejšiu, aby to malo výkon dobre presvietiť. Všetky živé časti som zakryl a navrch umiestnil LCD obrazovku s malým ventilátorom na chladenie. Celé mi to trvalo asi dve hodiny a domáci videoprojektor napojený na počítať bol hotový,” opísal východniar s tým, že podobný kúsok by si mohli urobiť podľa neho aj žiaci, samozrejme, pod vedením skúseného učiteľa.

Luster aj autochladnička

Svoju inšpiráciu nenachádza len doma, ale aj v nákupných centrách. „Minule som bol v obchode a videl som taký pekný veľký luster za obrovské peniaze. Pomyslel som si, že si viem taký istý urobiť a za drobné. Zohnal si veľkú rolku, na ktorej bola predtým namotaná fólia, ošetril ju glazúrou a navŕtal otvory pre žiarovky. Každý, kto príde do altánku, sa ma pýta, odkiaľ ho mám a kde som ho kúpil. Veľmi ich prekvapí, že som si ho vyrobil sám,” usmieva sa.

Počas horúcich letných dní má postarané aj o chladené nápoje. V aute má prenosnú autochladničku, ktorú si tiež urobil svojpomocne a veľmi jednoducho. „Je z polystyrénu, oblepená materiálom izolujúcim teplo, podobný, ako používajú záchranári. Navrch som umiestnil Peltierov článok, ktorý z jednej strany chladí a z druhej zahrieva,” opísal Vranovčan s tým, že chladničku poháňa len 12-voltová batéria, ktorá dokáže ochladiť vnútro na príjemných 7 stupňov Celzia.

Domáci videoprojektor z meotaru

Náklady na výrobu: 30 €

Postup výroby

1. Pôvodná žiarovka meotaru sa vymenila za silnejšiu.

2. Na vrchnú časť sa namontuje vhodná LCD obrazovka s možnosťou pripojenia na počítač.

3. Navrch sa umiestni ventilátor na chladenie zahrievanej obrazovky.

Autochladnička Otvoriť galériu Autochladnička Zdroj: sk

Náklady na výrobu: 10 €

Postup výroby

1. Polystyrénové bloky pospájame do tvaru chladničky.

2. Oblepíme termoizolačným materiálom.

3. Na vrchný otvor umiestnime chladiaci mechanizmus, zapojíme do 12 V batérie.

Domáci luster Otvoriť galériu Domáci luster Zdroj: sk

Náklady na výrobu: 15 €

Postup výroby

1. Vyše metrová rolka na fóliu sa ošetrí glazúrou a nechá sa vyschnúť.

2. Do rolky sa rovnomerne navŕtajú otvory.

3. Žiarovky na povraze, do ktorého sú umiestnené rozvody, postupne uložíme do otvorov.