Mladý slovenský youtuber Majo († 20) náhle zomrel: Zúfalá prosba deň pred smrťou!

Mladý chlapec Majo Seman († 20) mal na Slovensku množstvo sledovateľov a fanúšikov. Pomôcť mu však nikto nedokázal.

Majo Seman († 20) sa venoval sociálnym sieťam, na ktorých si dokázal vytvoriť množstvo fanúšikov. Na instagrame ho sledovalo vyše 60-tisíc ľudí a na youtube mal 95-tisíc podporovateľov. V minulosti skúšal šťastie aj v Superstar.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Majo na youtube okrem iného obsahu pridával aj videá, ktoré ho zachytávali pod vplyvom drog. Pred týždňom sa však na instagrame pochválil, že bez návykových látok funguje mesiac. "Hiii len taká menšia pozitívna správa, prvý mesiac bez drog mám dnešným dňom za sebou som tak šťastný, všetko je na dobrej ceste, už to nebude dlho a budete ma mať s5 čistého a nezastaviteľného," napísal mladý influencer.

Smutnú správu jeho fanúšikom oznámila Majova mama, ktorá sa tiež občas vyskytla vo videách influencera. "Majko už nenatočí žiadne video. Dnes mi polícia oznámila, že môj syn zomrel. Nie sú slová, ktoré by vyjadrili bolesť a smútok. Navždy bude so mnou. Nech odpočíva v pokoji a jeho duša nájde to, čo vždy hľadala. Nedokázala som ho zachrániť. Mrzí ma to,"znel srdcervúci odkaz Majkovej mamy.

To, čo ukončilo život mladého chlapca zatiaľ nie je jasné. Avšak deň pred smrťou prosil fanúšikov na instagrame, aby ho podporili: "Komentujte srdiečka, nech cítim, že nie som sám a mám silu všetko vonku prekonať." Pod jeho posledným statusom sa množia už len vyjadrenia úprimnej sústrasti. "Teraz som si vravela, že sa všetci prizeráme a on pritom celý čas prosí o pomoc. Je mi to ľúto," napísala jeho fanúšička.