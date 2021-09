Analytik reaguje na fotku Rytmusa a Végha s brutálnymi vrahmi: Je to nechutné! Čo povedal raper?

Vážny kandidát na najdesivejšiu fotku roka. Rapper Rytmus otcovsky oblapený rukou odsúdeného bossa slovenského podsvetia Mikuláša Černáka, toho zase drží za plecia zápasník Attila Végh.

Snímka, ktorá vyráža dych, sa na sociálnych sieťach objavila najskôr na stránke samotného Černáka, neskôr ju zverejnil aj Rytmusov manažér. Čo chceli zúčastnení touto fotkou povedať a ako sa na podobné bratríčkovanie s mafiánmi pozerajú odborníci?

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Ešte nikdy doposiaľ sme nemohli vidieť toľko vrahov pokope. Za každým z nich sa skrýva viacero zmarených životov, dokopy ich majú na svedomí najmenej 50. To je koncentrované zlo! Fotografia pochádza z podujatia z roku 2019, v rámci ktorého prišli Rytmus s Véghom pobesedovať do oddelenia so zločincami odsúdenými na doživotie v leopoldovskej väznici. Na samotnom podujatí nie je podľa oslovených odborníkov nič zlé, hoci na prvý pohľad môže pôsobiť kontroverzne. Skutočným problémom však je samotná fotka a vystatovanie sa ňou.

Fotiť sa s najhoršími zločincami, ktorí spoločnými silami pozabíjali desiatky ľudí, je skutočne len pre silné žalúdky. Kto sa na fotke vlastne nachádza? „Černák je jasný. Muž po ľavici Rytmusa vzadu s okuliarmi je Viliam Hauser - spoločne s Róbertom Mattom spáchali útok na Vietnamcov v Bratislave. Matta zastrelil 5 z nich, Hauser zahádzal bábätko perinami, udusilo sa,“ vypočítava publicista David Púchovský, ktorý na fotku upozornil. Pýta sa, ako sa do väznice dostali ďalšie osoby na snímke, napríklad Rytmusov manažér, a tiež na to, kto zhotovil a vyniesol von samotnú fotografiu.

Podľa Púchovského zrejme nešlo o zlyhanie Zboru väzenskej a justičnej stráže. „Myslím si, že ZVJS nepochybilo, lebo takéto besedy sú normálne, minimálne s umelcami. Problém vidím v tom, že si mohli spraviť skupinovú fotku a zverejniť ju. Úsmevy niektorých aktérov sú len čerešničkou na torte,“ napísal nám Púchovský.

S jeho pohľadom súhlasí aj analytik Radovan Bránik. „Čisto profesionálne zrejme zákon porušený nebol, ale príde mi to zo strany Rytmusa aj Végha extrémne nevkusné,“ uviedol. Podľa Bránika je zvláštne už aj to, ak sa túži niekto odfotiť s osobami na snímke len pre vlastnú potrebu, nieto sa tým potom ešte pýšiť na verejnosti. „Viem si predstaviť nie zlú motiváciu u ľudí, ktorí chodia na besedy do väzníc. Na druhú stranu si nedokážem predstaviť, čo musí byť za obrovský posun niekde vnútri v duši, že niekto túži mať z jednej strany Černáka, z druhej strany vraha bábätka, a okolo krku ruku Černáka, ktorý tou rukou reálne zavraždil niekoľkých ľudí,“ uzatvára analytik.

Végh sa zážitkom z besedy v leopoldovskej väznici pochválil v podcaste Topkast, ktorý pripravujú Majk Spirit a Osťo. „Ja som s ním bol, veď on mi takto hlásil v base, že Attilka, môžem sa niečo opýtať?“ opisoval Végh svoju interakciu s Černákom. Dokonca mu odsúdený mafiánsky boss následne začal písať listy. „Na Vianoce mi posiela listy, že šťastné a veselé celej rodinke, Attilka,“ pochválil sa zápasník.

Fotka vyvolala vlnu kritiky na sociálnych sieťach od ľudí, ktorí ju považujú za glorifikáciu vrahov. Rytmus reagoval, že nešlo o žiadne mafiánske stretnutie „na kávičke“, ale o športovo-motivačnú besedu s odsúdenými. Tvrdí, že ho pozvala samotná väznica a v minulosti už takto navštívil odsúdencov v Ilave, Banskej Bystrici či Hrnčiarovciach nad Parnou. Černák na neho pôsobil pokorne. „Emócie, ktoré tam visia vo vzduchu, som musel pár dni spracovávať. Ale v momente, keď som sadal do auta za bránami väznice, som si uvedomil, že je super žiť slobodný život s vybudovanou kariérou a pokojným spánkom,“ povedal Rytmus pre Refresher.

Je to nechutné!

Radovan Bránik, analytik

- Tiež ma to na prvý pohľad zarazilo a znechutilo. Pokiaľ mám správne informácie, je to asi dva a pol roka stará vec. V zásade išlo o to, že sa v tom väzení zúčastnili nejakej besedy, ktorá bola realizovaná v rámci akejsi kvázi starostlivosti o psychickú pohodu tých odsúdených. Lebo akokoľvek to znie divne, aj oni majú svoje potreby socializovať sa. Takže hoci ľudsky mi to veľmi prekáža, podľa všetkého tam k porušeniu nejakých predpisov nedošlo. Z môjho pohľadu je choré robiť si selfie s ľuďmi, ktorí majú mnohí za sebou vraždy. Beseda vo väznici je vec, ktorá je síce kontroverzná, ale viem si predstaviť, že má nejaký zmysel. A podľa toho, čo som počul, tam naozaj boli dodržané všetky bezpečnostné opatrenia. Ale takéto mediálne výstupy z nej a takéto akoby predávanie tej témy je nechutné.