Pri Stupave majú pokrk hlučných susedov: Značka im zakazuje robiť v nedeľu 4 činnosti! Našli ste sa v tom?

Také niečo ste ešte nevideli. Pre tých, kto nerešpektuje pokoj počas nedele a sviatkov, si vytvorili vlastnú zákazovú značku.

S neobyčajnou značkou sa podelila na facebooku Adriana, ktorá ju objavila medzi Záhorskou Bystricou a Stupavou. Značka zakazuje robiť 4 činnosti, ktoré by mohli narušiť nedeľný a sviatočný pokoj. Ako uvádza Adriana, jej by sa to celkom pozdávalo, keby bolo v nedeľu zakázané používať kosačku, cirkulárku, traktor alebo sa hlučne premávať autom po uliciach.

Avšak ľudia sa delia do dvoch táborov. Zatiaľ čo niektorí sa chcú v nedeľu venovať výlučne nerušenému oddychu, druhá skupina s nimi nesúhlasí. "Kedysi ľudia nemuseli toľko drieť na hypotéky, úvery, nechodili za tmy domov. Nie každý robí 8-16:30 a víkendy voľné. Každý si zveľaďuje pozemok, keď má na to čas, náladu, energiu a počasie mu to dovolí. Mne určite v nedeľu hluk kosačky nevadí, ak je to v normálnom čase. Už vám fakt každý prd vadí," napísala pod fotku Zuzana.

Podobne sa vyjadrili viacerí, ktorí nemajú čas starať sa o svoj pozemok v iné dni. Reagoval na to Daniel, ktorý si myslí, že všetko je len o tolerancii: " Každý chce mať trošku kľudu o tom to je, vždy to bolo tak, že pracovný týždeň sa chodilo do roboty, v sobotu sa robilo okolo domu a v nedeľu sa oddychovalo. No ale keď sa ľudia nedohodnú, a na dnešných 3-árových v lepšom prípade 6-árových pozemkoch si všetkých 7 susedov povie, že bude robiť hluk v iný deň, tak to je v paneláku asi tichšie. Dedina a susedské vzťahy by mali byť o tolerancií jeden voči druhému. A tou toleranciu môžeme začať tam, že si povieme, že nedeľa bude oddychový deň, kedy sa budeme navštevovať, grilovať a spať. Vždy je to o nás. A ako sa hovorí, nerob druhým to, čo nechceš aby oni tebe robili. Takto sa tu potom budeme mať dobre. Nehovorím o výnimke, kedy je fakt nutné niečo spraviť aj v nedeľu. Hovorím o tých čo to majú vo zvyku robiť v nedeľu pravidelne."