Sledovanie bocianej rodinky v Brzotíne sa skončilo: Eva zaznamenala neobyčajný moment! Týmto pobavili pred odletom

Boli neuveriteľne roztomilé a celé Slovensko malo možnosť sledovať ako rastú. Vďaka kamerám pri bocianích hniezdach si milovníci prírody mohli vychutnať unikátny pohľad.

Na stránke Kukaj.sk môže každý nahliadnuť priamo do spálne rôznych operencov. Mnohí Slováci si tým spríjemňujú voľné chvíle a stávajú sa tak svedkami neopakovateľných situácií. Jednou zo sledovaných rodiniek, bola rodina bocianov z Brzotína.

Bocianí pár Zoltán a Alberta, ktorí dostali meno podľa dátumov príletu do Brzotína teda 7. a 8. apríla stihli tento rok vychovať 5 mláďat. Koncom augusta už svoje hniezdo opustili a vybrali sa do teplých krajín. Ich veľká fanúšička Eva, si však všimla jeden vtipný moment pred ich odletom, ktorý zachytila kamera pri ich hniezde.

Do hniezda sa medzi rodinku vplížili ďalšie 2 bociany, a tak tam mali poriadne husto. Jeden z nich sa snažil pristáť, no na prvýkrát sa mu to nepodarilo, a tak to skúšal ešte raz. Po druhýkrát však pristál na chrbte svojho kamaráta.