Najkrajšia brigáda, akú si viete predstaviť: V Banskej Bystrici hľadajú dobrovoľníkov na objímanie opustených bábätiek!

Takáto ponuka roztopí aj srdce z kameňa. Avšak na to, aby ste sa stali vhodným adeptom na objímanie a tíšenie opustených bábätiek, musíte spĺňať prísne kritériá.

Liečivé náruče dospelákov pre novorodencov v prvom mesiaci života hľadajú v mimovládnej organizácii Centrum Návrat v Banskej Bystrici. Zdá sa vám to ako práca snov? Aj je, ale stať sa dobrovoľníkom, nie je len tak! Láskavú náruč, objímanie a tíšenie potrebujú veľmi výnimočné detičky.

"Pozor nie pre všetky deti, ale pre najkrehkejších z najkrehkejších: pre tie, ktoré prežívajú stratu pôvodného rodiča (deti, ktorých biologické maminy dávajú súhlasy na adopciu alebo rodia v utajenom režime). Nazvali sme ich kukulíci! A tie, ktoré sa chodia o ne starať na pôdu nemocníc sme nazvali Dominikami!" Informujú na stránke Centra Návratu.

Organizácia hľadá pre kukulíkov 2 ľudí v Brezne, 2 vo Zvolene a 1 v Banskej Bystrici. Bábätká potrebujú veľmi jemnú ale zároveň profesionálnu ruku. Centrum vymenovalo podmienky pre "Dominiky" : "1, vlastná rodičovská skúsenosť, 2, schopnosť chodiť do nemocnice po narodení kukulíka každý deň v pravidelnom čase popoludní na 2-3 hodiny najmenej týždeň- dva- tri (vrátane víkendov), 3, absolútna tolerancia k inakosti a pestrosti opustených detí a úcta ku ich koreňom, 4, absolvovanie psychodiagnostických testov v Návrate (september-október) alebo zdravotnícke vzdelanie, 5, schopnosť spomaliť sa, stíšiť, koncentrovať na tu a teraz a ísť do citlivého a ohľaduplného fyzického kontaktu s druhým človekom, 6, absolvovanie školenia : (Ne)narodení do náruče (október-november), 7, priama opatera kukulíkov pod "supervíziou/dohľadom skúsenejších, 8, samostatná opatera kukulíka na pôde nemocnice." Viac informácií o "dominikovaní" sa dozviete TU.