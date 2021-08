19 krások z Miss Universe stále čaká na vašu podporu: Ostáva vám čas už len do polnoci!

Šanca zahlasovať za svoju favoritku a zabojovať o luxusné ceny sa o chvíľu končí. Na hlasovanie za Miss Nový Čas vám ostáva už len jeden deň!

Získať titul by si zaslúžila každá z nich. 19 krások, ktoré súťažia o postup do finále Miss Universe práve bojujú aj o titul Miss Nový Čas. O tom, kto ho získa, rozhodnú čitatelia Nového Času a stránky Čas.sk. Ak chcete zahlasovať za svoju favoritku, kliknite TU. Čas máte do polnoci 30.8.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Už v utorok sa dozviete mená dievčat, ktoré postúpia do finále Miss Universe a tiež držiteľku titulu Miss Nový Čas. Každý hlasujúci zároveň súťaží o luxusné ceny, a to 3x balíček kozmetiky od Zuzany Plačkovej a 3x pobyt pre 2 osoby v Palace Art Hotel Pezinok s wellnesom, raňajkami a večerami, ochutnávkou vín, či prehliadkou zámku.

Fotogaléria 20 fotiek v galérii

Hlasujte na www.cas.sk/misscas .