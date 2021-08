Diva Sklovská odpálila hostí, keď zaspievala manželský sľub: Táto vec však na svadbe ohúrila ešte viac!

Urobila šou aj z vlastnej svadby. Na obnovení sľubov medzi Sisou Sklovskou a Jurajom Lelkesom sa bolo na čo pozerať.

"And I will always love youuu..." takto spevavo slovami Whitney Houston obnovila sľub Sisa Sklovská svojmu manželovi a hosťom na honosnej svadbe len padali sánky. Presne tak to totiž robí skutočná diva!

Zraky priamych účastníkov, ale aj tých, ktorí si tento výnimočný deň manželov vychutnali aspoň z fotiek a videí, však zaujala ešte jedna vec. Okrem krásnych šiat, z dielne návrhárky Jany Pištejovej, ktoré dali vyniknúť Sisiným vnadám, si speváčka zvolila aj extravagantnú ozdobu hlavy.

Sisa spečatila manželský sľub pripomínajúc sochu slobody v krvavo červenom. Na hlave sa jej vynímala koruna od šperkárky Aničky Škarda "Čarbičkovej". Táto šperkárka už v minulosti ozdobila Kardashianku na halloweenskej párty a jej koruna putovala aj pre Beyoncé.

Z toho, že si aj Sisa Sklovská vybrala práve jej šperk, bola umelkyňa nadšená. Na svojom instagrame napísala hviezde vďaku. "Aká pocta! Krásna nevesta Sisa Sklovská obnovila manželský sľub v našej korune.Gratulujem. Je to nádherné," vyznala sa Anička.