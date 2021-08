Primár ARO reaguje na výzvu celebrít pre RTVS: Nech prídu Mesík a Bukovský diskutovať k lôžkam covid pacientov!

Tvrdé slová lekára, ktorý v práci denno-denne prichádza do kontaktu s najťažšími stavmi, ktoré spôsobilo aj ochorenie Covid-19.

Slovenské celebrity napísali otvorený list verejnoprávnej televízii RTVS, kde tvorcov vyzývajú, aby do programu zaradili diskusné relácie odborníkov s protichodnými názormi na otázky ohľadom covid. Autormi výzvy sú speváci z Maduaru, no podpísali sa pod ňu aj Jaro Slávik, Čeky, či misska Longauerová.

Celebrity búchajú na bránu RTVS: Hlasná požiadavka ohľadom antivaxerov!

Diskusia by podľa nich mala priniesť mier medzi rozoštvané skupiny, ktoré rozdelil koronavírus. Autorov výzvy by zaujímalo, ako sa diskutujúci postavia k téme, či sa dá covid liečiť, aká je účinnosť vakcín, aké majú prijaté opatrenia psychické a fyzické dopady na ľudí, či ako účinné je testovanie.

Na internete koluje výzva od lekárov z covid oddelení, ktorú tlmočil primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny z Antolskej nemocnice v Bratislave, Jakub Hložník. Tí navrhli prostredie, v ktorom by sa mali diskusie odohrávať: "Pán primár, napíšme my, lekári covid oddelení, verejnú výzvu, aby MUDr. Mesík a MUDr. Bukovský si obliekli skafandre a prišli na covid oddelenie za prítomnosti kamier RTVS, môžeme diskutovať priamo pri pacientoch... Preberieme liečbu, ukážu nám, ako by oni liečili, môžu nastaviť prístroje, atď, atď. Žiadne demagógie v teple televízneho štúdia, pekne nech sa ukážu v nemocnici pri lôžku pacienta. Dosť bolo urážok o karpatských lekároch na výplatných páskach Pfizeru. Už máme týchto dezinformátorov plné zuby."