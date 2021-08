Zahlasujte za svoju Miss Nový Čas a získajte luxusné ceny: Čas sa kráti!

Aj tento rok si môžete vybrať svoju krásku a zabezpečiť jej tak zisk titulu Miss Nový Čas a krásnych cien. Ceny však čakajú aj na hlasujúcich!

V Miss Universe, na ktorej tohto roku spolupracuje Silvia Lakatošová so Zuzanou Plačkovou je 20 nádherných dievčat, ktoré bojujú aj o priazeň čitateľov Nového Času a webu Čas.sk. Ak zahlasujete za svoju favoritku, zabezpečíte jej nie len krásny titul Miss Nový Čas ale tiež luxusné ceny. A ceny si počkajú aj na vás hlasujúcich.

Fotogaléria 20 fotiek v galérii

Na troch hlasujúcich za Miss Nový Čas čaká pobyt pre dve osoby v krásnom Palace Art Hotel Pezinok, kde si môžu vychutnať wellnes do sýtosti, raňajky a večere počas celého pobytu a pripravená je pre nich aj ochutnávka vín v Zámockom vinárstve, či prehliadka zámku.

Do súťaže pre hlasujúcich venovala ďalších 9 cien aj Zuzana Plačková. Milovníčky štíhlej línie a doplnkov stravy poteší 3x Queen Collagen, 3x Queen CBD a 3x Queen Cosmetics. Hlasujte na www.cas.sk/misscas do 30.8. a už 1.9. sa dozviete víťazku Miss Nový Čas aj 12 mien nádherných Sloveniek, ktoré postúpia do finále Miss Universe.

Hlasujte TU!