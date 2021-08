Takto ho nepoznáte! Drsné slová komika Fera na adresu niektorých Slovákov: Keď to videl, musel niečo povedať

Komika Fera Jokea poznajú mnohí z paródií celebrít a zahviezdil aj v šou Tvoja tvár znie povedome. Večne usmiaty chlapec zbožňujúci vtip a turistiku si však neodpustil rozrozprávať sa o pomeroch na Slovensku.

Fera Jokea poznáme ako usmiateho chlapíka, ktorému neujde jediná príležitosť zavtipkovať si. Komik sa tiež prezentuje ako skúsený turista a so svojím štvornohým parťákom už prebehol nejednu slovenskú horu.

O to kritickejšie a drsnejšie vyznieva jeho apel na Slovákov. Fero sa na svojom facebooku rozpísal o sklamaní, ktoré zažil v Demänovskej doline. "Potrebujem si vyliať srdce! Viem, že na to tomto profile hľadáte zábavu, ale inšpiráciu a nápady hľadám najmä v prírode. Žiaľ, máme jej tu akosi menej a menej," začal Fero ospravedlnením sa svojím fanúšikom.

"Sklamanie. Asi tak by sa dal nazvať pocit, ktorý prežívam, keď pozerám smerom do Demänovskej doliny. Príroda, ktorá tu milióny rokov existuje, dostáva zabrať," povedal komik, ktorý si so psíkom vyšli na Demänovská horu.

Komik pokračoval kritikou ľudí, ktorí mieria do slovenskej prírody, no nechápu jej skutočný význam: "Je to jedna z lokalít, kde nie je húf ľudí, hotelov, apartmánov, luxuských chát - skrátka opách na nesprávnom mieste. Nestretnete tu ani čávov s pipinami, ktorí sa vyvezú na svojich veľkých SUV-čkach do jednej z tých opách a podnikajú túry (nanajvýš) okolo Vrbického plesa alebo sa vyvezú lanovkou na Chopok. Tam akurát tak otočia pár panákov, spravia fotky a ide sa naspäť."

"To, čo sa tu formovalo tisícročia, si ničíme v priebehu pár rokov. Zanechajme si aspoň kúsok prírody, ktorá je veľmi potrebná a nezastavuje každý meter štvorcový a nehľadajme služby všade! Myslím si, že bežná slovenská rodina si veľakrát nemôže ani dovoliť zaplatiť si hotel v týchto končinách s lanovkami pre všetky deti. Problémom sú nielen developeri investori, ale aj rýchlozbohatlíci, ktorí akože utekajú do hôr za oddychom... skôr si myslim, že idú vpred investíciám," Fero vyslovil slová, ktoré mnohých zabolia.

Svoju výzvu pre Slovákov dokončil: "Nechcem hádzať všetkých do jedného vreca, ale za tie roky, čo si všímam okolie našich národných parkov, začína byť toto realita. Ešte stále máme čas to zmeniť! Nie som proti rozumnej výstavbe s citom, v súlade s prírodou, ale z mesta utekáme do prírody, nie do ďalšieho mesta."