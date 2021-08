Zuzanita zo šou Take me out znova šokuje! Mega prsia a obrie pery jej nestačia: TOTO chcem mať najväčšie na Slovensku

K megaprsiam a obrím perám pribudne ešte jedna obrovitánska časť tela. Zuzanita ide s trendmi.

Svojím fanúšikom na Instagrame už výstredná Zuzanita prezradila, že tohtoročné leto si vôbec nestrážila líniu. V strave sa, asi ako jedna z mála žien, vôbec neobmedzovala, pretože chcela nabrať tuky! Robí to z jedného jediného dôvodu.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Hoci donedávna Zuzanita prezentovala zdravý životný štýl a ako sama tvrdí, podarilo sa jej vďaka tomu schudnúť na veľkosť 36, stala sa jej neočakávaná udalosť. "Vo februári tohto roku som dokonca začala trénovať na bežecký maratón, ale skončilo to len pri tréningu... Hneď po prvom 5 km behu som zle doskočila na pravú nohu a vykĺbilo sa mi koleno. Pred letom som teda podstúpila dlho odkladanú operáciu krížového väzu a meniskusu. Chvalabohu, operácia dopadla na výbornú, lenže za cenu straty svalstva," prezradila Novému Času Zuzanita.

Po úraze a operácii sa musela blondínka vzdať klasického cvičenia a jediné, čo mohla robiť, boli rehabilitačné cviky. "Za ten čas mi zmizli svaly na nohách, rukách a skoro úplne zadok, na ktorý som bola fakt hrdá a patrične som ho aj prezentovala na sociálnych sieťach," sťažuje sa prsatica.

Zuzanita sa tak rozhodla k ráznemu kroku a namiesto fitnesstrénera sa zverí do rúk plastickým chirurgom. "A tak som sa rozhodla že si ho dám už onedlho zväčšiť nielen tukom ale aj implantátmi. Nepoznám zatiaľ žiadnu slovenskú krásku, čo má túto maxi kombináciu, preto dúfam, že vďaka tejto kombinácií budem mať najväčší zadok na Slovensku. Prsia už má skoro každá, takže to už ani neriešim, že moje prsia patria medzi najväščie. Teraz chcem mať najväčší zadok," rozhodla sa sexica.

Práve z toho dôvodu sa rozhodla cez leto priberať, aby lekári mali z čoho odsať tuk. Operáciu má naplánovanú na polovicu septembra, avšak musí za ňou vycestovať do zahraničia, pretože na Slovensku sa tomuto druhu skrášľovania nevenujú. Zuzanine kroky povedú až do Turecka. "Samozrejme takýto náročný zákrok stojí nemalé peniaze. Zabudnite na pár tisíc ako pri zväčšení prsníkov a verte, že ja už som čosi minula na moje dokonalé prsia. Podstúpila som už 3x operáciu pŕs a stále sa to nevyrovná cene za obrovský zadok," pochválila sa sexbomba.