Marek (23) dokázal niečo, na čo jeho rovesníci hľadia s otvorenými ústami: Vranovčan skonštruoval vlastnú 3D tlačiareň!

Naplno prejavil svoje schopnosti! Marek Saxun (23) z Vranova nad Topľou dokázal za mesiac zmajstrovať 3D tlačiareň, na ktorej vyrába zaujímavé výrobky.

Jeho zručnosť ocenili i biatlonové sestry Fialkové, ktorým poslal darček a na oplátku dostal dres. Koľko mu trvá vytvoriť lampu či figúrku?

Absolvent drevárskej školy chodieval počas štúdia do knižnice. „Pracovali sme tam aj na 3D tlačiarni. Napadlo mi, že by som takú mašinku možno vedel zostrojiť aj ja. Objednal som súčiastky a s pomocou otca, ktorému za to veľmi ďakujem, sa mi ju podarilo sprevádzkovať. Následne som ju ešte dva roky ladil,” vysvetlil mladík z východného Slovenska. Svojou prácou ušetril 450 €. Najlacnejšia 3D tlačiareň stojí totiž 600 € a jeho vyšla na 150 €.

Robota na hodiny

Hnacím motorom pre neho bolo aj to, aby dokázal, že dnešná mládež nemusí byť neschopná. „Stretávam sa s takým názorom z mnohých strán. Myslím si, že aj moje úsilie môže prispieť k tomu, aby sa naša generácia neoznačovala len negatívnymi prívlastkami,” podotkol Marek. Na 3D tlačiarni vyrába rozličné vecičky, ktoré potom rozdáva známym. „Kamaráti ma napríklad často žiadajú o motýlika so svojím menom, aby sa ním mohli popýšiť napríklad na svadbe,” vyratúva. Potešiť sa však rozhodol aj naše slávne športovkyne, sestry Fialkové.

„Našim biatlonovým sestrám som poslal 3D diodové lampy. Chcel som ich potešiť za to, že ony nám rozdávali radosť svojimi výkonmi. Bol som veľmi milo prekvapený, keď mi poštárka doručila ich dres s podpismi,” teší sa Marek, ktorý dokázal vyrobiť aj 3D lampu s logom Nového Času. Dokonca na vlastnoručne zmajstrovanom drevenom stroji tlačí aj milé figúrky. „Najkratšie trvá výroba malého zajačika. Ten je hotový za 24 minút, ale väčší ježko za 3 hodiny,” uzavrel šikovný majster.