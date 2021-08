Mladá pilotka Zara sa pokúša o nevídaný rekord: Preletí svet v slovenskom lietadle? TOHTO sa obáva najviac!

Chce sa stať najmladšou pilotkou, ktorá obletí svet. Belgičanka Zara Rutheford (19) túži po zápise do Guinnessovej knihy rekordov a pre svoj pokus si vybrala slovenské lietadlo z dielne Shark v Senici.

Včera odštartovala z Belgicka a počas letu s množstvom medzipristátí uvidí 52 krajín a dvakrát dokonca pretne rovník. Zara pochádza z rodiny, kde takmer všetci lietajú. Bolo teda jasné, že lietadlá budú jej srdcovka a časom, ako si osvojila ovládanie strojov v oblakoch, začali spolu s tatinom hľadať stroj, ktorý by jej poslúžil pri pokuse obletieť svet. Ak by sa jej to podarilo, stala by sa najmladšou na svete. Napokon si vybrali model od slovenskej firmy.

„Skontaktovali ma s otázkou, či idem do projektu, kde otec chce pre dcéru lietadlo, s ktorým obletí svet. Jasné, že som povedal, že idem do toho. Stretli sme sa s otcom dievčaťa a na všetkom sme sa dohodli takmer okamžite,“ prezradil Vladimír Pekár zo Shark.Aero, ktorý jej odporučil ich model UL, ktorý má dlhý dolet, takže je bezpečný, keď bude prekonávať úseky nad morom. Zaru čaká 250 hodín letu.

Jej lietadlo je celokompozitové a vyrobené priamo v Senici. „Štandardne výroba lietadla trvá tak pol roka. No teraz sme sa hecli a za dva mesiace sme pre ňu to lietadlo pripravili,“ doplnil s tým, že verí v Zarin zápis do Guinne-ssovej knihy rekordov, pri ktorom by figurovalo aj meno tejto slovenskej spoločnosti. Zaru čaká let nad Atlantickým oceánom, Kanadou aj Južnou Amerikou.

Najväčšou výzvou však budú úseky na severe Ruska a Grónska, kde bude dlho letieť v nehostinných podmienkach. „Nežije tam veľa ľudí, tak ak by sa mi niečo pokazilo, bol by to problém,“ povedala Zara, ktorá lieta už od svojich 14 rokov. „Týmto chce ukázať, že aj ženy majú miesto v pilotovaní,“ uzavrela mladá žena, ktorá bude lietať tri mesiace.

Shark UL