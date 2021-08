Jeden z najobľúbenejších hoaxov vyvrátený: Prečo mRNA vakcíny nedokážu zmeniť DNA?

O vakcínach sa šíri veľké množstvo hoaxov. Z niektorých sa zastavuje rozum, pri iných je jasné, že vznikli len z nedostatku odborných informácií. Vedci a odborníci sa snažia pozerať sa na niektoré mätúce informácie a vysvetľujú, prečo sú to nezmysly.

Ľudia sa nechcú dať zaočkovať mRNA vakcínami, ktorými sú Pfizer, či Moderna, pretože im vraj zmenia DNA. Nestačí im jasný rozdiel v písmenkách D a R, ktorý by mal napovedať, že to nie je možné. Tak sa na to teda pozreli odborníci a jednoducho vysvetlili, prečo mRNA vakcíny neprepisujú a nijakým spôsobom nezasahujú do ľudskej DNA.

Stránka Očami farmácie uviedla 3 dôvody prečo mRNA vakcíny nemenia DNA."MRNA vakcína sa síce dostane do bunky, ale nie do jadra, kde je uložená naša DNA. Na to, aby sa dostala do jadra, by potrebovala špecifický kód, ktorý nemá," uviedli odborníci, prvý dôvod.

"Ak by sa do jadra dostala, jej informácie sú uložené vo forme RNA a informácie v jadre sú na báze DNA, takže by sa musela prepísať z RNA do DNA a na to treba špecifický enzým - reverznú transkriptázu - ktorú nemá," znie druhý dôvod.

Odborníci, ktorí píšu pre stránku Očami farmácie, uviedli aj tretí dôvod, prečo je informácia o mRNA vakcínach, ktoré menia DNA, nezmysel: "Aj keby sa mRNA dostala do jadra (čo sa nedostane) a aj keby sa dokázala prepísať do DNA (čo sa nedokáže), tak stále potrebuje ďalší enzým, aby sa integrovala do DNA - integrázu. A ten tiež nemá."