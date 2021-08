Nadaná atlétka Annamária sa dostala do zložitej životnej situácie: Kto pomôže tehotnej bežkyni v balerínkach?

Snívala o medailách, teraz však musí riešiť vážne starosti. Mladej športovkyni Annamárii (16) chcú nezištne pomôcť dobrí ľudia.

Bežkyňa totiž neplánovane otehotnela, pričom s otcom dieťaťa sa mala rozísť. Nešťastná matka Izabela (38) chce, aby jej dcéra šla na potrat, ale, ako dodala, na lekársky zákrok nemajú dostatok peňazí. Zúfalej rodine ponúka pomoc bratislavská poradňa, ktorá sa venuje a pomáha neplánovane tehotným ženám a dievčatám. Je to zatiaľ prvé steblo nádeje, ktorého sa talentovaná dievčina v neľahkej situácii môže chytiť.

Nadaná atlétka Annamária (16), ktorá neplánovane otehotnela, v tom nezostane sama. Čo sa týka organizácií zameraných na pomoc Rómom, sa totiž redakcii Nového Času síce nepodarilo získať stanovisko, respektíve v ďalších organizáciách zase nebola registrovaná v rámci ich programov, no o pomoc tínedžerke medzičasom prejavila záujem bratislavská neziskovka. Poradňa ALEXIS, registrovaná v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorá poskytuje sociálne služby, chce mladej športovkyni podať pomocnú ruku.

Psychologička a poradkyňa Zuzana Straková uviedla, že dievčine vedia pomôcť základným sociálnym aj psychologickým poradenstvom, ako aj bezplatným právnym poradenstvom. „Pri takýchto prípadoch najprv prebieha mapovanie situácie, komunikácia s dievčaťom, ale aj s rodičmi. Dôležité je zistiť, ako celú vec vníma ona. My by sme jej následne vysvetlili, aké má možnosti. Matka podľa vyjadrenia v článku vidí ako prioritu potrat, ale sú tu aj iné možnosti,“ uviedla Straková.

Ďalšie možnosti

V prípade, ak by sa mladá dievčina rozhodla nechať si bábätko, podľa Strakovej jej vedia poskytnúť všetky informácie, na aké dávky má nárok, možnosti bývania a inú materiálnu pomoc, ktoré vedia sprostredkovať. „Je dôležité budúcim matkám vysvetliť, že okrem potratu sú aj ďalšie možnosti - adopcia dieťaťa, pestúnska starostlivosť alebo utajený pôrod,“ dodala Straková.

Riaditeľka Andrea Sirgely zo Zá­kladnej školy Československej armády s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou situáciu ich žiačky komentovala slovami, že sa ohľadom Annamárie nebude vyjadrovať a že je to ich rodinná záležitosť. Smutné je, že kým Annamária vyhrávala a reprezentovala školu, vedenie školy nešetrilo slovami chvály a úspešnou športovkyňou sa na verejnosti hrdili. Aký bude ďalší osud mladej atlétky, však závisí hlavne od nej samej.

Kto by bol opatrovníkom?

Advokát Róbert Bános k rodinnej situácii Annamárie uviedol, že pokiaľ ide o umelé prerušenie tehotenstva, podľa zákona platí, že žene, ktorá nedovŕšila 16 rokov, možno umelo prerušiť tehotenstvo iba so súhlasom zákonného zástupcu, prípadne toho, komu bola zverená.

„Čo sa týka donútenia k umelému prerušeniu tehotenstva, táto situácia by mohla napĺňať znaky trestného činu nedovoleného prerušenia tehotenstva, podľa ktorého kto bez súhlasu tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo, potrestá sa odňatím slobody na 3 až 8 rokov, alternatívne kto tehotnú ženu navedie na to, aby svoje tehotenstvo umelo prerušila, alebo iného požiada, alebo inému dovolí, aby jej tehotenstvo bolo prerušené v rozpore s právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na 1 rok,“ vysvetlil advokát.

V prípade, ak by sa bežkyňa rozhodla ponechať si dieťa, je otázne aj to, kto by bol jeho opatrovníkom. „Podľa zákona o rodine platí, že súd môže priznať rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa aj maloletému rodičovi dieťaťa staršiemu ako 16 rokov, ak spĺňa predpoklady, že výkon tohto práva zabezpečí v záujme maloletého dieťaťa. V opačnom prípade bude ustanovený maloletému opatrovník, spravidla to býva stará matka maloletého dieťaťa, prípadne iná blízka osoba,“ zakončil.