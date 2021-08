Známa herecká rodina prichytená na dovolenke v Chorvátsku: Čo o nich prezradil fanúšik?

Hviezdne maniere rozhodne nemajú! Marián Labuda ml. (47) zobral celú svoju rodinku a vyrazili na chorvátsky ostrov Vir.

Ako je to už zvykom, Chorvátsko je plné Slovákov, ktorí si známe tváre všimli a cvakli ich, ako si nerušene užívajú chvíle pri bare. Kto by si však myslel, že Labuda aj so synom Richardom (19) budú namyslení herci, ten by sa rozhodne zmýlil! Labudovci sa nevyhli zvedavým očiam Slovákov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na krásnom ostrove Vir si užívali zaslúžený relax a čitateľ Nového Času ich pri tom zachytil. „Dovolenkuje celá rodina plus sú tam ešte s jednou rodinou. Sú veľmi milí a v pohode. Užívajú si relax, plavajú v mori, slnia sa a chodia sa schladiť na drink do baru. Mladého Riša, ale aj jeho slávneho otca Slováci spoznávajú a deti sa s ním rady odfotia. Labudovci s tým nemajú žiadny problém,“ prezradil jeden z dovolenkujúcich, ktorý urobil rodinke pár záberov.

Vyzerá to tak, že Mariánovi, ako aj jeho známemu synovi Richardovi popularita vôbec neprekáža. Zatiaľ čo Majo je uznávaný herec už dlhé roky a je synom legendárneho Mariána Labudu († 73), jeho syn hviezdi v markizáckych Oteckoch.