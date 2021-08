Moderátorka Kalisová svoju dcéru učí dookola 1 vec: Na túto citlivú tému zabúda množstvo matiek!

Moderátorka Miriam Kalisová sa rozrozprávala o tom, čo učí svoju dcéru, aj keď to môže pripadať mnohým náročné.

Bodyshaming a bodypositivity sú termíny, ktoré sú v poslednej dobe na pretrase najmä v ženských kruhoch. Ako vnímať svoje telo? Ako vnímať telá iných žien? Tieto otázky robia vrásky na čele ženám a najmä matkám, ktoré vychovávajú dcéry.

Kalisová prezradila, ako pristupuje k tejto téme vo vzťahu so svojou dcérkou Miou. "Od malička ju učím, oceňovať krásu iných žien, aby pri pohľade na krajšiu, úspešnejšiu, múdrejšiu, nepociťovala nenávisť a menejcennosť, ale obdiv, aby ju vedela pochváliť, oceniť, prípadne zamakať na sebe, ak chce byť lepšou verziou seba. Učím ju neporovnávať sa. Učím ju, že máme v rodine nejaký typ postavy a vieme sa hýbať len v nejakých hraniciach. Áno, aj 8-ročné dievčatá už začínajú riešiť svoju postavu," povedala moderátorka.

"V nás majú vzor. Ak nás budú počuť hodnotiť na pláži iné ženy ako tučné, či vychudnuté, zapíše sa im to do podvedomia a budú po nás časom opakovať. Dávajme si pozor, ako o iných a aj o sebe, svojej postave, svojom tele, hovoríme pred deťmi, či nás náhodou nepočujú hovoriť, že si nedáme prílohu, lebo z toho sa priberá alebo, že v našej rodine sa priberá aj z vody, neoplatí sa zdravo a racionálne stravovať a podobne. To sú všetko podvedomé vzorce, ktoré do nich deň, čo deň nevedome vpisujeme a časom môžu spôsobiť tragédie," otvorila citlivú tému Kalisová.

"Pretože bodyshaming nie je o ničom inom, len o tom, ako sa necítiť menejcenne oproti niekomu, koho my vyhodnotíme za ´lepšieho´. Iné ženy, iba za to, že vyzerajú, ako vyzerajú, nemôžu za to, ako sa my cítime pri pohľade na ne, či už sme štíhle, kyprejšie. Vždy budeme pre niekoho príliš to, alebo príliš ono a je to O.K. Dôležité je, aké sme samé pre seba," ukončila moderátorka.