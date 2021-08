Veľké plány obnovy schátraného kina v Košiciach podporuje aj spevák Igor Timko: Viem, kde budem o 7 rokov koncertovať!

Foto

Oživia ikonu! Prvé košické panoramatické kino Družba až pre 500 divákov prestalo premietať už pred takmer 20 rokmi, no nezostane ruinou. Doteraz síce bolo už neúrekom plánov na obnovu, no ten najčerstvejší sa vyvíja sľubne. Prišiel aj frontman kapely No Name Igor Timko, ktorý si tu vie predstaviť svoju premiéru.