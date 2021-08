Ondrej vozí drevo už skoro 30 rokov, zastavili ho policajti: To, čo sa odohralo, si nedokáže vysvetliť!

Podnikať v nákladnej doprave nie je ľahké. V čase pandémie a obmedzení sa to ešte zhoršilo. No najťažšie je sa vyznať v spleti byrokracie a absurdných predpisov. Svedčí o tom aj posledná skúsenosť autodopravcu spod Tatier.

Pán Ondrej Jašňák (56) z Lendaku podniká v autodoprave už skoro tridsať rokov. „Vozím drevo autami špeciálne na to určenými. Začínal som s klasickou Tatrovkou a dnes mám Scaniu. Okrem toho mám kombajn a počas žatvy s ním chodím zbierať úrodu po okolí. Niekedy keď nás policajti stretli na ceste, tak nám pomohli usmerniť dopravu, aby sme sa jednoduchšie mohli presúvať. Dnes keď sú vyzbrojení heslom „pomáhať a chrániť“, tak keď nás zazrú na ceste medzi dedinami, tak priletia s majákmi a zasypú nás pokutami. S kombajnom už z Lendaku ani nevyjdem. To však nemôžem urobiť so svojím nákladným auto. S ním vozím drevo po širokom okolí.“ Povedal nám pán Ondrej, ešte kým začal rozprávať svoju poslednú skúsenosť s našich ciest.

„Zastavili ma pri Spišskej Belej. Nebránim sa kontrolám. Tie sú u nás naozaj nevyhnutné. Musia mať však opodstatnenie a zmysluplnosť. Môj nákladiak má v technickom preukaze celkovú nosnosť 29 500kg. Keď ma pred nedávnom zastavili na ceste a poslali ma na váhu, povedali mi, že ich technický preukaz nezaujíma. Oni sa riadia vyhláškou, ktorá hovorí, že auto môže vážiť maximálne 26 ton a moje auto váži 27,2. Takže som o 1,2 tony preťažený. Pokuta za porušenie vyhlášky ministerstva dopravy je 250 euro,“ rozhorčene pokračoval a pridal ďalšie absurdnosti.

„Váženie vykonávala súkromná firma Sloveko s.r.o. a protokol o tom mi dala na hlavičkovom papieri Ministerstva dopravy. Keď som rezignoval a išiel som zaplatiť pokutu, aby som tovar dodal načas, oznámili mi, že pokutu zaplatiť na mieste nemôžem, ale celé to posielajú na správne konanie do Prešova. Odtiaľ mi už ale prišla suma vo výške päťnásobku pôvodnej pokuty, čiže 1250 eur. Myslím si, že je to nehoráznosť,“ konštatoval autodopravca z Lendaku a dodal ešte niekoľko argumentov: „Ja platím ročne 350 eur cestnú daň za auto, ktorá je vypočítaná podľa nosnosti uvedenej v technickom preukaze. Všetko s autom sa riadi a odvíja z technického preukazu, ale súkromnú firmu technický preukaz nezaujíma. Keď som sa informoval, ako to je, povedali, že si mám vybaviť výnimku. Je platná jeden deň a stojí to 300 eur. Veď ja 300 eur nezarobím pomaly za týždeň. Vrchol je, že vo vyjadrení mi prišlo, že síce vyhláška nie je v súlade so zákonom o doprave, ale je platná.“

Požiadali sme o vyjadrenie Ministerstvo dopravy a políciu SR. „Najväčšie povolené hmotnosti stanovuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR z roku 2018, stanovujú sa ňou podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Podľa zákona o pozemných komunikáciách meranie hmotností a rozmerov vozidla alebo jazdnej súpravy na území SR zabezpečujú správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru alebo orgány Policajného zboru. Súkromnou firmou s certifikátom je osoba poverená správcom pozemnej komunikácie na vykonávanie úradného váženia, ktorého výstupom je vážny list a ktorý je podkladom pre konanie okresného úradu v sídle kraja alebo pre určenie výšky pokuty, ktorú udelí príslušník Policajného zboru,“ povedala nám Miriama Švikruhová z Odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby SR a pridala vysvetlenie: „Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke hovorí aj o tom, že ak vozidlo alebo jazdná súprava svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie povolené rozmery (nadrozmerná doprava) alebo najväčšie povolené hmotnosti (nadmerná doprava), vozidlo podlieha povoleniu na zvláštne užívanie ciest. Toto povolenie na zvláštne užívanie ciest vydáva okresný úrad v sídle kraja a ten dodatočne vyberá rozhodnutím zvýšený správny poplatok, ak sa nadmerná/nadrozmerná doprava vykonala bez povolenia. Výška dodatočne vybratého správneho poplatku sa určuje podľa Sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch. Tento

poplatok nie je možné uhradiť na mieste. Na mieste môžu vyberať pokuty iba príslušníci Policajného zboru, ale len na základe výsledku merania – vážny list“ takže pán Ondrej nezaplatil pokutu ale poplatok, ktorý mu dodatočne vyrubila štátna inštitúcia na základe „udania“ súkromnej firmy.

Policajti tam boli zrejme len preto, aby auta pána Ondreja zastavili. Hovorca prešovského krajského riaditeľstva Daniel Džobaník len konštatoval: „Policajný zbor sa pri vážení riadi celkovou hmotnosťou súpravy t. j. napr. vozidlo + príves, ktorá je uvedená v osvedčení o evidencii vozidla. Maximálne dovolená hmotnosť celkovej jazdnej súpravy v rámci SR je 40 ton. PZ nevykoná meranie nápravových tlakov, ale váži celkovú hmotnosť súpravy. Je pritom irelevantné, či sa jedná o drevnú hmotu alebo iný náklad. Pri preprave nákladu sa nesmie porušiť ustanovenie § 51 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.“ Takže podľa policajných predpisov by autodopravca nič neporušil, ale podľa vyhlášky Ministerstva dopravy jeho celková hmotnosť vozidla bola o 1,2 tony vyššia. Za to nedostal pokutu, ale dodatočné špeciálne jednorazové povolenie.