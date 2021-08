Vojna medzi zaočkovanými a neočkovanými na Slovensku graduje: Slová dôchodcu vás zasiahnu priamo do srdca!

Rozpoltenosť, aká momentálne v slovenskej spoločnosti vládne, sa nedá ignorovať. Ľudia sa počas pandémie delia na 2 tábory.

Od začiatku pandémie to na Slovensku vrie. S obmedzeniami, ktoré prinieslo nebezpečné vírusové ochorenie sa ľudia vedeli len ťažko vyrovnať. Okolo Covidu-19 aj očkovania sa doteraz šíria rôzne neoverené, či rovno vymyslené informácie.

Spoločnosť sa rozdelila na dva tábory, čo je viditeľné nielen na diskusiách v médiách, či na sociálnych sieťach. Stále ostrejšie sú aj protesty proti nariadeniam a očkovaniu. Tento stav si všimol aj dôchodca, ktorý napísal slová, aké potrebuje počuť každý Slovák.

"Prečo sa dokážeme, spoluobčania, ktorí obývame náš spoločný priestor, t.j. Slovensko, tak urážať, ponižovať jeden druhého, osočovať? My, zaočkovaní, sme rozumní a máme svoje dôvody, prečo sme sa dali zaočkovať. Vy, nezaočkovaní, ste tiež rozumní a máte svoje dôvody, prečo sa nechcete dať zaočkovať. Možno sme my, zaočkovaní, podľahli tlaku, propagande a dali sme sa zaočkovať. Vy, nezaočkovaní, ste asi tiež podľahli tlaku a propagande a nedali sa zaočkovať. Čas ukáže. Ale! Ak budete mať vy pravdu, nezaočkovaní, budete môcť pomáhať nám, zaočkovaným. Ak to bude naopak, tak zase my, zaočkovaní, budeme pomáhať vám, nezaočkovaným. Je to fér ponuka. Som jednoduchý človek, dôchodca, cca. 7. dekáda môjho života, takže ma život naučil, že necnosti, neduhy ako závisť, nenávisť, pýcha, osočovanie, treba zavrieť do skrine, kľúč zahodiť do vody a posunúť sa ďalej v týchto neľahkých časoch," napísal dôchodca status, ktorý zasiahne srdce každého zdravo zmýšľajúceho človeka.