Kanceláriu vymenil za hojdaciu sieť: Ítečkár Roman zmenil svoj život od základov, to, čo robí teraz, je na obdiv!

Programátor z Košíc Roman Matlák (36) sa rozhodol pre život v lese. Opustil ruch veľkomesta a vo svojej dreveničke za Košicami má všetko, čo potrebuje. Pracovnú kanceláriu pod holým nebom v hojdacej sieti by nevymenil za nič. Aby si kompenzoval vyťaženie za počítačom, v skleníku pestuje jedny z najštipľavejších papričiek habanero.

Svoj životný sen žiť v spojení s prírodou sa Romanovi podarilo vďaka jeho bývalej láske. „S vtedajšou partnerkou sme chceli psa, vlčiaka. K nemu ale patrí pozemok, k pozemku domček a postupne sme sa z nápadu záhradky dopracovali k niečomu, kde by sa dalo aj reálne žiť,” opísal Roman.

Po niekoľko mesačnom hľadaní si spolu s priateľkou vybrali lokalitu v Suchej Doline za Košicami. „V októbri 2014 sme sa nasťahovali s dvoma potkanmi, mačkou a psom, čo bola naozaj humorná kombinácia. Ja tu žijem dodnes, ale už bez partnerky,“ zhodnotil Roman.

Programátor si na bývanie v objatí lesa vôbec nesťažuje, práve naopak. „Kanceláriu mám v hojdacej sieti. Programovaniu sa venujem už 12 rokov. Odkedy som tu, tak si prácu viem zadeliť. Dve hodiny programujem, potom idem postrihať hrozno, alebo urobiť iné práce na mojej skromnej záhradke. Takáto psychohygiena pri práci je na nezaplatenie, udržuje ma to v harmónii,“ zhodnotil Roman.

Skleník s habanerom

Na pozemku má Roman aj skleník, v ktorom ukrýva svoje poklady, štipľavé papriky habanero. „Predával som ich ešte roky dozadu, bol to môj študentský projekt. Do ich chuti som sa zamiloval. V mojom skleníku som tak v praxi overil a zužitkoval roky teoretických rád a tipov. V poradí už siedmu sezónu si moje habanero kombinujem s himalájskou soľou a so sušenými bedľami,“ prezradil Roman svoj tajný recept.

Samotné habanero majú štipľavosť 250-tisíc Scoville jednotiek pálivosti. „Pre porovnanie, feferóny ich majú tisíc,“ dodal vášnivý pestovateľ s tým, že jeho papričky majú inú formu štipľavosti. „Človeku to neodpáli ústa, pikantnosť graduje a zvýrazní chuť jedla,“ doplnil.

Okrem pálivých papričiek si na svojom dvore nazbiera aj prírodné liečivá. „Keď som sem prišiel, poznal som len medovku a pŕhľavu. Na návštevách mi ľudia stále hovorili, čo všetko tu mám a čo mi tu rastie. Teraz si len na mojom pozemku pozbieram aj pľúcnik, poniklec, myší chvost, mätu, ľubovník, palinu a ďalšie bylinky, ktoré potom suším,“ dodal Košičan.

Prírodný spôsob života mu úplne vyhovuje. „Moja práca je i moje hobby, jedno prirodzene dopĺňa to druhé. Je to taká oáza pokoja a zdravia, kde sa dá stále dobre vytvoriť imunita. Vedel som, že prišla korona, ale nevedel som, že môj spôsob života sa volá karanténa,“ zažartoval Roman.

Čo je to habanero?

Habanero je pre fanúšikov ostrých jedál veľmi známou čili papričkou. Má výraznú chuť po citrusoch, čo ju robí obľúbenou súčasťou pálivých omáčok či korenín. Ešte nedávno si habanero držalo rekord najpálivejšej papričky na svete, a keďže ju už odvtedy prekonalo veľa odrôd čili papričiek, ľudia ju zvyknú podceňovať.

Niektoré špeciálne odrody (Habanero Red Savina) dosahujú dokonca pálivosť mierne vyše 500-tisíc jednotiek pálivosti. V priemere sa dá povedať, že habanero je 76-krát pálivejšia ako priemerná paprička Jalapeno. A to je už čo povedať.