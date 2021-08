Starosta a kamionista sú nerozlučná hubárska dvojica: Zistíte, čo robia s úlovkami, budete im tlieskať

Pomáhajú chutnými dobrotami! Vždy, keď sa starosta obce Veľké Chyndice (okr. Nitra) Csaba Farkas (61) vyberie na hríby, vráti sa s plnými košíkmi.

Podľa vlastných slov za to vďačí kamarátovi, kamionistovi a parťákovi Dušanovi (52), ktorý má na ne čuch. Hríby zbierajú už od júna a veľmi radi sa o ne podelia so staršími ľuďmi, ktorí už sami na zber ísť nevládzu. Pobyt vo voňavom lese dokonca sami berú ako ozdravný.

Už osem rokov sú nerozlučnou hubárskou dvojicou. Starosta Csaba (61) a kamionista Dušan (52) na seba nedajú dopustiť a na potulkách lesmi, ale aj mimo nich, si skvelé rozumejú. Ich košíky nikdy nie sú prázdne, vždy v nich nesú kopec hríbov. Pátrať po nich začínajú už v júni.

„Chodíme do Štiavnických vrchov a na Slatinu, Duško vie nájsť miesta, o ktorých nikto nevie. Ale do lesa musíme zájsť hlboko, niekedy aj 10 kilometrov, on má na to neuveriteľný čuch,“ chváli Csaba svojho parťáka. Ten trávi väčšinu času v kamióne.

„Už 18 rokov jazdím, dva týždne som na cestách a týždeň doma. Na hríby ideme vždy počas sezóny, to nevynecháme,“ smeje sa Dušan. Zohratý tím sa o hríby rád podelí. „Dáme ich najmä tým, čo si ich už nevedia nazbierať sami, starým a bezvládnym. Nejde tu len o hríby, už len samotný pobyt v lese je taká psychohygiena, a to odporúčam každému. Sme potom zdravo unavení,“ vysvetľuje starosta.

Ale, samozrejme, nechýbajú ani pocity radosti pri neobvyklých nálezoch. „Obaja kričíme od radosti, keď nájdeme obrovský exemplár,“ smeje sa Dušan. Csaba prezrádza i spôsob, ako sa chránia pred medveďmi. „Vždy mám zapnutú hudbu, to najlepšie pomáha,“ dodáva.