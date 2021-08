Zuzane sa toto za 38 rokov záhradkárčenia ešte nepodarilo: Rekord medzi tekvicami hokaido, ktorý jej budete závidieť!

Tá je ale veľká! Hoci sa pani Zuzana Timková (81) z bratislavskej mestskej časti Rača venuje záhradkárčeniu už takmer štyri desaťročia, túto sezónu jej vyrástlo niečo nevídané.

Podarilo sa vám vypestovať zeleninu či ovocie mega rozmerov či zvláštnych tvarov? Pošlite nám fotky a popis na mail tip@novycas.sk alebo whatsapp 0918 620 001!

Medzi množstvom tekvíc hokaido sa jedna poriadne rozrástla a pri zbere vážila 19 kilogramov a obvod mala 130 centimetrov! Zo zeleno-žltého rekordéra sa tešia aj Zuzanine dospelé deti, ktoré jej pravidelne pomáhajú zbierať úrodu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Pre pani Zuzanu je pestovanie zeleniny celoživotným hobby. „Som záhradkárka už 38 rokov, ale nič také sa mi doteraz nepodarilo,“ prezradila Zuzana s tým, že keď si všimla, ako rýchlo táto tekvica rastie, zbystrila. Nevie si však vysvetliť, ako je možné, že dorástla do takých rozmerov.

„Nestarala som sa o ňu viac ako o iné tekvice, ktoré majú normálnu veľkosť. Určite jej pomohlo to, že vyrástla v ílovitej zemi, ktorá lepšie zadržiava vlhkosť. Možno, že keby sme ju nevytrhli, mala by aj 50 kíl,“ dodala. A čo so svojím „majstrovským dielom“ urobí?

„So synom sme si hovorili, že ju rozrežeme na veľa častí, vyčistíme vnútro a porozdávame ju vďačným susedom. Niektoré časti určite aj zamrazím, no a z niektorých urobím výbornú polievku,“ uzavrela Zuzana s tým, že okrem tekvíc sa jej na záhradke urodilo aj veľa inej zeleniny.

Rolu zohrala úrodnosť pôdy

Ján Čapka, Botanická záhrada UK

Veľkosť plodov sa odvíja jednak od kultivaru tekvice (napr. nemôžeme dopestovať patizón, ktorý bude mať 50 kg a meter v priemere, genetika nepustí) jednak od množstva plodov na samotnej rastline. Dôležitým je dostatok živín v pôde a dostatok vody.