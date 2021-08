Nečakaná záchranná akcia v Pezinku: Z oblohy sa k bytovkám zniesol balón! Neuveriteľné, čo nasledovalo

Tak takýto výjav na sídlisku uprostred bieleho dňa by čakal fakt málokto. Z oblohy sa k nič netušiacim Pezinčanom zniesol balón.

To, že tento objekt je na mieste nezvyčajným javom, si všimol Peter, ešte keď sa balón vznášal nad zemou. Pezinčan práve prechádzal okolo bytoviek na sídlisku, keď mu pohľad preťal obrovský teplovzdušný balón. To ešte netušil, čo bude nasledovať.

Balón pristál rovno na strome! A tak jeho pasažieri mali v cene okrem výhliadkového letu aj poriadny adrenalín. Video Peter zverejnil v skupine Pezinok na facebooku. Svedok si síce celú akciu stihol nakrútiť, no napokon sa vžil do roly záchranára. Okoloidúci totiž museli pridržať košík, aby ostal na zemi a neprevrátil sa s balónom.

To, že to bol skvelý zážitok napriek komplikácii v zvere, potvrdila aj pasažierka, ktorá sa ozvala a pod video napísala, ako to celé vnímala: "Za nás pasažierov skvelý zážitok, relax vo vzduchu, super pilotný tím, krásne výhľady, všetkým sme videli do záhrad a na záver aj s prídavkom adrenalínu. Btw, pristátie na strome lepšia verzia ako vo vinohradoch, samozrejme, s veľkou vďakou aj okoloidúcim."