Spustnuté Turzovské kúpele konečne vrátili Gelničanom: Návštevníci si namiesto kúpania zamakali!

Na slávnostné otvorenie areálu bývalých Turzovských kúpeľov sa nedočkavo tešili stovky Gelničanov. Zanedbaný a schátraný areál i budovy, ktoré sa týčia okolo jazera Turzov, boli doteraz v súkromných rukách.

Do zúfalej situácie sa však rozhodla vstúpiť košická župa, ktorá areál so štyrmi objektmi od vlastníka odkúpila za takmer 350-tisíc eur. Pýcha Dolného Spiša, ktorá je zároveň aj národnou kultúrnou pamiatkou, bola doteraz pre verejnosť neprístupná. Mesto Gelnica v spolupráci s krajom lokalitu odkúpilo a chystá veľký reštart využívania okolia kúpeľov. Veľký krok urobili už pri otvorení vďaka desiatkam dobrovoľníkom.

Košický samosprávny kraj (KSK) sa po rokoch opäť stal vlastníkom Turzovských kúpeľov. Areál o rozmere 20-tisíc metrov štvorcových, ktorý je zároveň aj národnou kultúrnou pamiatkou, župa odkúpila za 346-tisíc eur. Patria k nemu aj štyri budovy a banské jazero. Oficiálne otvorenie areálu pre verejnosť sa uskutočnilo v sobotu doobeda. Návštevníci slávnostný okamih nestrávili piknikom, ale tvrdou prácou. Župa v spolupráci s mestom zorganizovali brigádu, počas ktorej revitalizovali okolie a areál Turzovských kúpeľov.

Kraj v spolupráci s mestom Gelnica plánuje upraviť v areáli altánky, ohniská, vchod do areálu, osadené budú nové lavičky, odpadkové koše, aj drevené sochy, ktoré budú súčasťou turistickej infraštruktúry. „Som nesmierne rád, že sa Turzov po rokoch chátrania v súkromných rukách, stal opäť verejným vlastníctvom a že táto pýcha Dolného Spiša dostáva šancu na opätovný reštart. Verím, že spolu ukážeme celému Slovensku cestu ako sa máme správať k svojmu kultúrnemu a historickému dedičstvu,“ uviedol primátor Dušan Tomaško.

História kúpeľov

Niekdajší majiteľ miestnych baní a pozemkov Karl Menesdorfer na brehu jazera do roku 1903 vybudoval šesť domov. Hostia do Turzovských kúpeľov prichádzali hlavne pre blahodarne liečebné procedúry a kvôli zdravému vzduchu. V jednej z budov dokonca poskytovali aj splachovacie toalety a mali aj elektrinu. Hostí vedeli ubytovať v dokopy 100 izbách a oddychovať mohli člnkovaním na jazere, tenisom či súťažením v kolkárni. Jazero slúžilo aj ako chovný rybník a ďalšie menšie využívali na pohon hámrov. Počas druhej svetovej vojny sem prichádzali na zotavenie rovno zo zákopov nemeckí vojaci, neskôr sa areál zmenil na pioniersky tábor a školu v prírode, no v roku 2009 kvôli neefektívnosti objekt predali do súkromných rúk. Štát v zastúpení košickej župy areál znovu odkúpil v roku 2021.

Prečo ste prišli pomôcť a brigádovať?

Katarína Gregorčíková (36), pekárka, syn Dávid (13), Gelnica

“Radi sa tu chodíme kúpať, preto sme dnes prišli aj pomáhať. Teraz je to oficiálne otvorené, je to teraz super. Všetko je tu zanedbané a k tomu v krásnom prostredí. Dúfame, že sa tu podarí všetko opraviť tak, aby sa tu znovu dalo aj ubytovať, ako to tu bolo kedysi.”

Stela Garančovská (42), administratívna pracovníčka, Gelnica

“Som Gelničanka a záleží mi na tom, aby takéto lokality boli zveľaďované a slúžili verejnosti. To, že je to znovu prístupné, je super a veľmi sa z toho teším, aj z toho, že tu teraz vidím veľa ľudí, ktorí si dali za úlohu obnoviť túto lokalitu, spolu s mestom. Bude to prínos pre všetky generácie.”

Viktória Mihaličková (32), sekretárka, Gelnica

”Chcela som prísť pomôcť zveľadiť náš Turzov. Hlavne kvôli tomu, keďže som tu vyrastala a tak krásne okolie si zaslúži nový dych. Dnes tu budem zberať popílené a popadané polená, konáre, zvyšky trávy a pomáhať mojim kolegom. Je veľké plus, že je to oficiálne verejne prístupné, verím, že aj návštevnosť tejto lokality stúpne.”