Víťazka VyVolených Linda Drevenková žije v strachu: Po bitke ušla z domu! Fotka, ktorá naháňa hrôzu

Incident, z ktorého behá mráz po chrbte. Linda Drevenková (36) sa do povedomia divákov dostala najmä vďaka účinkovaniu v jojkárskej šou VyVolení, od ktorej štartu uplynulo už dlhých 16 rokov.

Za ten čas sa niekdajšia brunetka svojím výzorom výrazne zmenila a stala sa z nej poriadna sexbomba. Aj keď o nej nebolo po reality show dlhšie počuť, teraz sa zdá, že je v jej živote poriadne rušno. A, bohužiaľ, si následky turbulentného vzťahu s partnerom okúsila na vlastnej koži.

Linda Drevenková počas účinkovania v šou VyVolení vedela poriadne šokovať a rozhodne nešlo o žiadnu sivú myšku. A takáto extravagancia jej ostala dodnes. Niekdajšia kozmetička z Nových Zámkov sa nikdy netajila svojím pozitívnym vzťahom k vylepšovaniu svojho zovňajšku. Dokonca mnohých zaskočilo, keď jej dobre známu tvár spoznali na stránkach pre dospelých.

Jej fotky svietili na profile, ktorý ponúka tantrickú či nuru masáž a za 60 minút si pýtala 200 eur. No Linda už počas šou ukázala, že sa rozhodne nehanbí ani za svoje telo. A aj keď nejaký čas bolo okolo blondínky ticho, zdá sa, že momentálne prežíva veľmi turbulentné obdobie. Do redakcie Nového Času sa nám ozvala osoba blízka Linde, ktorá svojimi informáciami poriadne šokovala. „Moju priateľku už párkrát napadol jej partner, s ktorým žije dlhší čas. Som jej kamarátka a mám strach, aby sa jej v budúcnosti niečo horšie nestalo. Žijú v spoločnej domácnosti, no ona musela teraz odcestovať a odpočinúť si a všetko si premyslieť,“ prezradila kamarátka, ktorá má o niekdajšiu televíznu hviezdu veľký strach.

Zavolali políciu

Chvíle plné radosti zo vzťahu vystriedali tie, ktoré by nechcela zažiť žiadna žena. Napadnutie od drahej polovičky, s ktorou chodila a bývala takmer rok, nečakala ani v najhoršom sne. „K incidentu sa nechcem vyjadrovať,“ povedala Linda Novému Času, ktorá potýčku so svojím partnerom u nich v domácnosti nepoprela. Ako pamiatka na incident Drevenkovej ostala bolestivá modrina pod okom. Podľa informácií Nového Času mala byť na miesto privolaná aj polícia, ktorá celý incident vyšetruje.

„Polícia v Nových Zámkoch túto vec riešila ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu,“ potvrdila Novému Času hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková. Ako sa nám podarilo zistiť, Linda od partnera ušla a nachádza sa na neznámom mieste. Vrátiť sa zrejme tak skoro nechystá a za všetkým má byť strach, aby sa nezopakovalo to isté. Nový Čas požiadal o vyjadrenie aj Lindinho partnera, ten však do uzávierky na naše otázky, týkajúce sa incidentu, nereagoval.