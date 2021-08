Janka odcestovala pred 14 rokmi za láskou, kvôli zákernej chorobe nemá na návrat domov: Túži ešte objať dcéru a vnučku

Americký sen sa zmenil na nočnú moru. Janka (57) z Lipníka (okr. Prievidza) išla pred 14 rokmi navštíviť svoju lásku do USA, no napokon tam aj ostala.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tvrdo drela, všetko išlo podľa predstáv, no keď jej objavili tumor na mozgu, zrútil sa jej svet. Napokon jej ho vyoperovali, a keď si myslela, že je z najhoršieho vonku, objavili jej nádor na konečníku. Zúfalá žena sa túži dostať domov k dcére a vnučke a podstúpiť liečbu na Slovensku, lenže nemá dostatok peňazí na návrat.

Chcela žiť svoj americký sen, napokon je z toho jedna nočná mora. Janka si pred 14 rokmi našla priateľa, ktorý žil v USA. Veľmi zvažovala, či pôjde za ním za veľkú mláku, alebo nie.Napokon sa mamina nevrátila, našla si prácu a ostala tam žiť, aj keď nelegálne,“ objasňuje Janina dcéra Silvia (32). Slovenka sa napokon s priateľom rozišla a začala pracovať v upratovacej firme.

Jedna z klientok ju prehovorila, aby upratovala len vily ich rodiny. Janka sa im stará aj o psíka. Pred tromi rokmi však zažila obrovský šok, keď jej diagnostikovali nádor na mozgu. „Bol zhubný, no našťastie sa ho lekárom podarilo odstrániť. Maminka sa opäť postavila na nohy. Veľmi jej pomohlo aj to, že sa stará o psíka, ktorý ju ťahal na prechádzky,“ dodala Silvia.

Jana sa teda opäť vrhla do víru pracovných povinností. Nedávno ju však začali opäť trápiť zdravotné problémy. Myslela si, že to budú hemoroidy, išlo však o niečo oveľa horšie - rakovinu.Rodina, kde pracuje, jej najprv sľubovala pomoc. Napokon však z toho rýchlo zišlo a posielajú ju domov,“ povedala so slzami na tvári dcéra chorej ženy.