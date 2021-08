O tom, čo našla medzi paradajkami Mária, sa vám ani nesnívalo: Mutant vážil viac ako kilo!

Záhradkárom sa podaril nevídaný kúsok! Mária (61) s manželom Marekom (63) z Laškoviec (okr. Michalovce) sa už vyše 20 rokov venujú pestovaniu chutných paradajok.

Dopestovali ste na záhrade podobného giganta alebo plodinu kuriózneho tvaru? Pošlite foto a informácie na mail tip@novycas.sk alebo whatsapp 0918 620 001!

Na záhrade majú viacero druhov, no to, čo začalo rásť na jednom z kríkov, nečakali ani v divokom sne. Jedna ich megaparadajka vážila 1, 071 kg a zmestila sa len do oboch rúk. Z nečakaného prekvapenia na záhradke manželia Košičanovci neskrývajú radosť. Ako prezradila pani domáca, tohtoročné paradajky si vypestovali z minuloročných semien.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Zasadili aj odrodu býčie srdce, ktoré dorastá do väčších rozmerov, niekedy až do hmotnosti 300 gramov. „Stalo sa nám, že sme mali aj vyše polkilový kus. To, že tento rok nám rastie veľký plod, sme si všimli už na začiatku,“ prezradila Mária. Jej manžel Marek doplnil, že im na záhrade vyrástla trojkmeňová rastlina, ktorá sa na jednom mieste oddelila a vytvorila obrovský kvet, z ktorého vyrástol gigant.

„Tá paradajka mala jednu dobrú vec, čo jej podľa mňa slúžilo na dobrý rast. Tie tri kmene ju udržiavali a rastlina mohla svoju energiu dávať len do rastu, bola tam akoby v takom hniezde, bola prirodzene spevnená, aby nespadla,“ dodal Marek s tým, že o veľký plod sa vzorne staral. „Zalieval som ju poriadne, odstránil okolité listy, aby mala priestor aj svetlo,“ doplnil. Koncom júla dozrela a spravili z nej fľašu pretlaku.

Rástla v ideálnych podmienkach

Martin Pizňak, botanik z botanickej záhrady Košice

- V prvom rade za to môže samotná odroda, ktorá má predispozície narásť do väčších rozmerov, je šľachtená s tým účelom. Ak má ideálne podmienky, dostatok vody, slnka a hlavne živín, tak tie plody môžu byť väčšie. Prípadne, keď mala rastlina málo iných plodov a venovala väčšinu svojej energie do jedného plodu. Keď mal aj plod v rastline oporu, mohol sa vhodne zväčšovať a rásť.