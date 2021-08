Zuzana si pod bytovkou všimla detail, ktorý ju vykoľajil, ihneď začala konať: Jej výzvu teraz plnia tisícky Slovákov!

Zrejme ani netušila, že to bude mať až taký ohlas. Výzvu, ktorú najskôr Zuzana zdieľala medzi najbližšími teraz plnia tisícky Slovákov.

Stačilo jej na to len niekoľko dní, aby zmenila Slovensko k lepšiemu. Všetko pritom odštartoval jediný pohľad z okna bytu. "Priatelia moji,

dnes som sa z balkóna pozerala na mladé vysadené stromy na sídlisku. Všetky sú vcelku životaschopné len jeden jaseň má úplne zvädnuté listy. Keďže som záhradník, zobrala som vedro vody, čo pravdaže nestačí, a zišla som ho dole poliať," oslovila svojich priateľov na sociálnej sieti Zuzana.

To, čo sa stalo, keď sa Zuzana blížila s plným vedrom k stromu, ju dojalo: "Stretla som suseda, že čo idem robiť a dali sme sa do reči. Po chvíli vyšiel aj on a polial strom." Záhradkárka začala premýšľať a rozhodla sa šíriť svoje posolstvo aj inde, než u nej doma v Trnave.

"Na facebooku kolovali už rôzne výzvy, celebrity sa oblievali ľadovou vodou. Čo keby sme každý, kto má v blízkosti mladé stromy, vyliali len jedno vedro a zachránili tak vysadené stromy v tomto náročnom období sucha pre naše deti a našich vnukov, aby sa ich zmeny klímy dotýkali trošku menej," vyzvala známych Zuzana.

Jej výzva v priebehu menej než týždňa dosiahla takmer 5-tisíc zdieľaní a oslovila aj ľudí, ktorí Zuzanu doposiaľ nepoznali. Žena a jej sused sa tak stali inšpiráciou pre mnohých, ktorí si začali viac všímať svoje okolie.