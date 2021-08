Slováci útočia na Sabbatiniho kvôli tetovaniu pripomínajúcemu neonacistický symbol, manželka sa neudržala: Poviem vám, čo to je!

Fotografia tetovania golfistu, ktorý Slovensku z olympiády priniesol striebro, spôsobila veľkú diskusiu. Do internetovej vravy sa zapojila manželka Roryho Sabbatiniho Martina.

Viacerých Slovákov zarazilo tetovanie, ktorým sa pýši golfista Rory Sabbatini. Na ruke má zvečnený symbol, ktorý si mnohí pomýlili so symbolom utláčateľov z Južnej Afriky. Ten je akousi modifikáciou nacistického hákového kríža.

O symbole golfistu, ktorý Slovensku vybojoval na Olympijských hrách v Tokiu striebornú medailu, sa v internetovej obci spustila diskusia, ktorú narušila až manželka športovca Martina Sabbatini. "Aby sme sa vyhli zbytočným otázkam, tak tetovanie na Roryho ramene sú tri LLL ja mám rovnaké, ale na inej časti tela, dali sme si to vytetovať pár dní po našej svadbe a znamená to Love, Laugh, Loyalty. Sú to symboly nášho vzťahu a naše oporné body! Tri symboly LLL si pripomíname vždy, keď sa napríklad pohádame" napísala na facebooku manželka Martina.

