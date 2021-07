Exfarmárka Hrmová svojím priznaním mnohých vytočila do vývrtky: Veď týmto ohrozuje životy!

Exfarmárka Hrmová sa pridala k ďalším slovenským celebritám, ktorým bezpečnosť na cestách nič nehovorí.

Na Slovensku máme viacero influencerov, ktorí nemajú problém venovať sa popri šoférovaniu aj iným činnostiam, ako napríklad nakrúcanie si príbehov na sociálne siete.

Ďalšou neresťou našich celebrít, ktorá môže spôsobiť nešťastie, je nedodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti. Hviezdičky akoby si neuvedomovali, že prekročením rýchlosti neriskujú len mastnú pokutu ale aj čosi omnoho horšie. V minulosti, bohužiaľ, zarezonovali aj mnohé tragické príbehy slovenských hviezd.

Nebezpečný zlozvyk šliapnuť na plyn priznala aj exfarmárka Jana Hrmová, ktorá sa len nedávno pochválila novým luxusným automobilom. Na otázku, akú pokutu dostala za rýchlosť, priznala, že tabuľkovo by to bola pokuta 600 eur, s mužmi zákona to však zjednala na 90 eur. Ak to exfarmárka počítala naozaj podľa tabuľky, vyzerá to tak, že rýchlosť musela prekročiť až o šialených 55-60 kilometrov za hodinu!