Dedinke na severovýchode Slovenska hrozí exekúcia: Zničí štát Vislavu?

Takto si to v dedinke na východnom Slovensku nepredstavovali. Tešili sa, že prvýkrát v histórii Vislavy (okr. Stropkov) budú mať vodovod. Napriek vyše desaťročnému úsiliu ho stále nemajú a hrozí im exekúcia i nútená správa s hroznými dôsledkami. Na štátnu inštitúciu kvôli tomu podali trestné oznámenie.

Obyvatelia Vislavy nemali v dedine vodovod od jej vzniku. Keď sa pred desiatimi rokmi vyskytla za pomoci štátu príležitosť postaviť ho, veľmi sa potešili. “Z výberového konania vzišla cena 960-tisíc. My sme si poriadne uťahovali opasky, aby sme našetrili na 5 % tejto sumy. Zvyšok má zaplatiť štát prostredníctvom Enviromentálneho fondu,” vysvetľuje Milan Haňák, starosta obce s necelými 200 obyvateľmi. Pracovať sa začalo v novembri minulého roku. Práca išla podľa plánov. Vo Vislave mali radosť. A i keď majú peniaze na vyplatenie stavebnej firmy na účte, zaplatiť nemôžu, lebo faktúry musí odsúhlasiť Environmentálny fond.

“A hoci sme ich veľakrát vyzývali, vôbec sa k tomu nemajú. Ani s nami nekomunikujú. Hoci je veľa roboty urobenej, momentálne sa nepracuje.Kvôli nečinnosti fondu nám hrozí exekúcia, čo by bola pre našu obec katastrofa. Museli by sme ísť do nútenej správy, hoci poctivo dodržiavame zákon. Iba fondu sa nechce odsúhlasiť faktúry. Podotýkam, že voči nim nemali žiadnu konkrétnu výhradu. Len sa nemajú k činu, a tak nám hrozí katastrofa,” zdôraznil starosta. To, že firma Svidgas nemá zaplatené, preto podala návrh na exekúciu, potvrdil jej majiteľ Marián Kandravý.