Dojímavá záchrana zranenej fenky z Gemera: Zmrzačenú Kuki postavia na labky!

Pomoc v poslednej chvíli! Fenka Kuki si prešla peklom na Zemi. Po bitke, či havárii za sebou len ťahala zadné labky a nebyť združenia Pomáhať a chrániť zvieratká spoločne, už by ju utratili. Rýchla pomoc a operácia na Morave jej však zachránili život a štvornohý anjelik sa postupne uzdravuje.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Príbeh zúboženej Kuki mal mnoho zdieľaní na sociálnych sieťach a potvrdil obrovskú spolupatričnosť ľudí na Slovensku i v Čechách. „Malá princezná potrebovala akútnu pomoc. Nevieme presne, čo sa jej stalo. Odrazu nechodila. Doniesli nám ju z Gemera, že nemajú peniaze na jej vyliečenie. Tušili sme, že je to zlé, ale že ide o otázku niekoľkých hodín, to veru nie. Vyšetrenie na veterinárnej klinike v Košiciach odhalilo, že sa nedokáže vyprázdňovať, nemočí a nemá stolicu. Okrem toho mala poškodenú chrbticu až do takej miery, že musela podstúpiť magnetickú rezonanciu. Keďže v Trenčíne mali dovolenky, toto vyšetrenie podstúpila v Brne,“ vraví Miloslava Szafková zo združenia Pomáhať a chrániť zvieratká spoločne.