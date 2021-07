Nebezpečný mor je už aj pod Tatrami: Čo robiť, keď nájdete mŕtveho diviaka?

Už dlhšiu dobu sužuje Slovensko veľmi zákerná choroba. Netýka sa ľudí, ale zvierat, no aj tak je veľmi nebezpečná a je treba sa proti nej brániť. Africký mor prasiat sa začal šíriť od maďarských a ukrajinských hraníc. Hlavní šíritelia tejto nákazy boli divé svine. Dnes je tento mor už aj pod Tatrami.

Africký mor prasiat je nebezpečné vysoko nákazlivé vírusové ochorenie prasiat. Nákaza sa šíri od juhovýchodu celým Slovenskom. Bolo len otázkou času kedy zachváti aj tatranské národné parky. „Bol som sa bicyklovať v lese ako mnohokrát, na rozhraní Tatranského a nízkotatranského národného parku. Niekoľkokrát som tu už stretol medveďa a keď som videl niečo veľké tmavé na ceste, zastal som, zakričal, v domnení, že je to opäť medveď a on odíde. Nič sa nedialo a keď som prišiel dostatočne blízko videl som, že je to diviak a vedľa bolo jedno mladé. To odbehlo do lesa. Myslel som, že diviačica je mŕtva, bola posiata množstvom múch, no videl som, že ešte dýchala. Radšej som sa od tohto nálezu rýchlo pobral preč, ale o chvíľu som našiel ďalšie telo diviaka. To už bolo pokryté červami a sprevádzal ho nasladlý odporný smrad. Ten som ešte intenzívne zacítil ešte o niekoľko dní aj v Slovenskom raji, keď som tam bicykloval,“ popísal nám hrôzostrašný nález Juraj (60) z Popradu a ešte dodal:“Snažil som sa to niekomu oznámiť. Cez kamaráta som získal telefónne číslo na poľovné združenie a veterinárnu správu. Tak som im ten nález oznámil.“

Riaditeľ Veterinárnej a potravinovej správy v Poprade Peter Žoldoš, pod ktorú spadajú okresy Poprad, Kežmarok a Levoča potvrdil výskyt afrického moru. „Prvé nákazy sme zaznamenali v polovici júna. Okamžite sme nariadili opatrenia, jak obciam, poľovným združenia a hlavne chovateľom. Je dôležité, ak niekto takýto nález nakazeného zvieraťa nájde aby sa ho v žiadnom prípade nedotýkal, ruky telo aj šatstvo umyl a dezinfikoval a prípad oznámil príslušnému poľovnému združeniu alebo obci a veterinárnej a potravinovej správe. Chovatelia prasiat musia dodržiavať veľmi prísne hygienické opatrenia, ktoré naši zamestnanci, inšpektori, kontrolujú. V celej našej oblasti je zakázaný lov diviačej zveri a v tejto fáze poľovníci majú za úlohu vyhľadávať a zbierať uhynuté kusy a likvidovať ich prostredníctvom asanačného ústavu.“

Výskyt afrického moru nám potvrdil aj zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler. Šéf veterniárov Jozef Bíreš k šíreniu moru na Slovensku povedal:“ Na začiatku augusta minulého roku sme mali prvý prípad v jednom okrese, dnes máme nakazených 29 okresov a nákaza sa šíri ďalej.“