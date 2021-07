Misska Kurtulíková priznala, že sa na fotkách občas upraví: Tajomstvo sociálnych sietí, o ktorom by mal vedieť každý!

To, že je dokonalá kráska, každý vie. Dokonca to má potvrdené aj titulom. Frederika Kurtulíková však prezradila, že občas sa miernej úrpave svojich fotiek nevyhne.

Úpravy rozhodne nepotrebuje, no pre potreby sociálnych sietí sa im občas nevyhne aj kráska, ktorá má dokonalosť potvrdenú na papieri. Miss Slovensko 2019 Frederika Kurtulíková zverejnila fotky, ktoré sú úplným originálom a rovnaké fotky, na ktorých použila jemný filter.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Veľký rozdiel na nich nie je, no brunetka aspoň bola pred fanúšikmi úprimná a prezradila, prečo to robí: "Trošku som sa faceappla, ako zvyčajne na fotkách robím, ale iba jemne. Aby bola tvár, črty, farby celkovo výraznejšie."

Frederika si uvedomuje význam instagramu, a preto prezradila pár tajomstiev krásnych fotiek. "Základ na perfektné fotky je dostatok denného svetla, ak v interiéri tak proste pri okne, ak v exteriéri tak paráda, len nefotiť sa proti svetlu. Buď priamo na slnku čo dokáže z nás urobiť fakt krásnych ľudí, alebo v tlmenom nepriamom svetle niekde v tieni. Niekedy si poviem, och, pane Bože, to ako na fotke vyzerám, inokedy, wau, to som ja?" Uznala misska.

Frederika však nezabudla aj na dôležité posolstvo sociálnych sietí, ktoré by si mal zapamätať každý:" Takže nezabúdajme, Instagram je tu na to, aby nás fotky zaujali, urobili dojem a vyzerali krásne, čo najdokonalejšie. V reálnom živote sme všetci ľudia so svojimi krásnymi momentami aj tými menej peknými, kedy by sme sa najradšej nikomu neukazovali."