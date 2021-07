Primátor Starej Ľubovne navštívil útulok, v ktorom mali týrať psíkov: Z jeho vyjadrenia sú ľudia zhrození!

Zábery z útrob karanténnej stanice v Starej Ľubovni nedávno dvihli vlnu odporu. Milovníci zvierat nechápali, aké hrôzy sa mali v danom útulku diať. Teraz nastal zvrat, z ktorého sú všetci v ešte väčšom šoku.

Podľa slov svedkov, psíky z karanténnej stanice záhadne mizli. Fotografie dokazovali, že niektorí zverenci žili v hrozných podmienkach. V kotercoch sa topili vo vlastných výkaloch a mnoho psíkov malo prísť podľa vyjadrení svedkov, ktorí v karanténnej stanici v Starej Ľubovni pracovali ako dobrovoľníci, aj o život.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Prípad však momentálne prešetruje polícia a tá zatiaľ nedošla k žiadnym záverom. Na sociálnych sieťach sa medzitým spustil lynč majiteľky karanténnej stanice, ktorá tvrdí, že sa o zvieratá vzorne starala. Stanicu navštívil aj primátor mesta Ľuboš Tomko. Z jeho slov ostali mnohí v šoku.

"Včera, v sobotu 24.7.2021 o 11:50 som navštívil bez ohlásenia karanténnu stanicu. Nemal som pocit, že som navštívil „psí koncentrák“ o psy bolo štandardne postarané, možno koterce môžu byť viac vymaľované a tráva viac pokosená," reagoval primátor Tomko.

Primátor tiež spomenul, že mesto má s karanténnou stanicou zmluvu od roku 2017. "Mestské zastupiteľstvo schválilo na rok 2021 odplatu za prevádzkovanie vo výške 7500,00 €. Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa platí mestu za prenájom pozemkov sumu 2597,50 €. „Čistý príspevok“ mesta na činnosť je vo výške 4902,50 €,"uviedol primátor.

"Som za riadne a dôsledne vyšetrenie všetkých podozrení, zároveň považujem niektoré komentáre v skupinách na sociálnych sieťach na adresu predsedníčky Kynologického klubu & Karanténnej stanice Stará Ľubovňa za absolútne neprimerané," povedal ďalej Ľuboš Tomko vo svojom príspevku na facebooku.

S jeho zhodnotením situácie však neboli spokojní nielen obyvatelia mesta, ale aj ostatní Slováci, ktorých sa situácia v karanténnej stanici dotkla. "Veľmi prekvapivý postoj, iné mestá by si takúto hanbu nerobili a spoluprácu s podobnou osobou ihneď ukončili. Ale zdá sa, že vy si chcete nechať kaziť povesť aj naďalej a zrejme vám nebudú chýbať voliči, čo po prečítaní tohto statusu, prehodnotia svoj hlas. Tuším, že málo ich nebude," reagovala jedna z nahnevaných Sloveniek.

"Pán Tomko, a vy máte pocit, že momentálne, po x týždňoch riešenia prípadu, prídete do karanténnej stanice a nájdete niečo zlé? Lebo ak by boli takéto obvinenia proti mne, koterce by som denne čistila asi aj zubnou kefkou, len aby sa na nič neprišlo a nikto si na mňa nič nenašiel.V tejto karanténe ste sa mali zastaviť minulý rok. Psíkom pribudli aj búdy do kotercov? Zmizol odpad? Boli ste sa pozrieť na psíky po tom, čo všetky najhoršie prípady týraných psikov prebrala Cesta za domovom, lebo sa na to nevydržali pozerať?" pýta sa ďalšia.

"Že sa nehanbíte! Vidieť, že na SVK sa nikdy nič nevyrieši, lebo takíto ľudia sú na takých postoch... Je mi zle z celého diania tu!" píše ďalšia Slovenka.