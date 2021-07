Slováci spomínajú na Lasicu, zážitky, ktoré im nik nevezme: Paulíne vždy zakýval, čo ho rozosmialo pri Patrikovi!

Na Milana Lasicu spomínajú aj čitatelia Nového Času. Hovoria nielen jeho humore, ale aj o ľudskosti a skromnosti.

Čitatelia si na herca Milana Lasicu s láskou spomínajú. Niektorí sa s ním mali možnosť aj odfotiť. Iní nám porozprávali aspoň zážitky zo stretnutia. Legenda ostala naším čitateľom hlboko v srdciach.

Patrik si spomína, že herec si z neho zvykol z pravidelne vystreliť, napriek tomu by stretnutia s ním nevymenil za nič na svete: "Pán Milan Lasica bol vždy profesionálny a zábavný. Fotenie a práca s ním bola zakaždým zážitok. Niekoľkokrát sa počas fotenia zabával aj na môj účet," spomenul si Patrik, ktorý pokračoval konkrétnym zážitkom,"raz som napríklad počas fotenia skúsil povedať nejaký vtip. Pán Lasica udivene na mňa pozeral a iba zahlásil: nevyšlo. A potom sa začal smiať. Bolo to veľmi milé."

Pani Paulíne zase Milan Lasica nikdy nezabudol zamávať na pozdrav, keď prechádzal okolo jej bio obchodíku v Bratislave. "Stretávala som sa s pánom Lasicom často, nakoľko som chodila na reláciu Zlaté časy. Poznali sme sa aj bližšie z môjho obchodu, kde má pravidelne prišiel pozdraviť. Nikdy sa nezabudol opýtať, ako sa mám. Hovoril mi o jeho vnúčatách, ako sa učia hovoriť a čo im kúpil, aké oblečenie," prezradila čitateľka Paulína.

Michaela maestra stretávala v kaviarni, v ktorej pracuje. "Pán Lasica bol aj naším verným zákazníkom v Nespresso, kde pracujem ako manažér. Keďže si potrpel na dobrú kávičku a ja som ho osobne veľmi obdivovala a zbožňovala som jeho osobnosť, humor. Pre mňa stačilo, že bol, ani nemusel nič povedať," vyznala sa Michaela.

Ani Danka nikdy nezabudne na stretnutie s legendou. "Pána Lasicu som v roku 2016 mala čest obsluhovať v jednom obchode v Eurovei. Bol to taký príjemný človek, že som sa ho spýtala, či by mu nevadilo, keby sa so mnou odfotil a on úplne s úsmevom hneď súhlasil. Tak sme sa ku sebe trošku pritúlili a on mi po chvíli povedal, že pekne voniam," spomína čitateľka.

"Bolo to niekedy v roku 1992, pracovala som v butiku v centre Bratislavy na Palackého ulici pri Redute. Pan Lasica párkrát navštívil ten obchod s odevami. Hovoril mi, že chce kúpit sako, ale také, čo má dlhšie rukávy, lebo jemu sú všetky rukávy vždy krátke. Pridal aj nejaké príhody zo života, ale aké, to si už nepamätám, len viem, že som sa dobre zasmiala na tom, čo rozprával a ako to on vedel podať. Bol to milý a skromný človek, taky dojem na mňa urobil. Čest jeho pamiatke a nech odpočíva v pokoji," povedala Ivana.

Pre Miriam bol humor Milana Lasicu neoddeliteľnou súčasťou života: "Zastavilo sa mi na chvíľočku srdce, a potom začalo silno búšiť. Vrátila som sa do spálne, plakala a zamýšlala sa, čo bude ďalej s týmto svetom bez takejto človečiny. Akosi všetko dobré, ľudské opúšťa tento svet. Plačem, spomínam, počúvam piesne týchto našich velikánov. Celá moja rodina Vás zbožňuje, pán Lasica. Tešila som sa na každý štvrtok, Zlaté časy, Sedem. Ja a moja sestra sme si každý štvrtok po týchto reláciách zatelefonovali a dlho do noci sa zabávali, rozoberali aj Vás ľudský, inteligentný humor. Vraveli sme si, ten Milan tam tíško sedí, potom povie vetu a ideme všetci do kolien. Pan Milan Lasica odišiel z tohto sveta na pána. Škoda, je mi ľúto."