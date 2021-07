Takto bude vyzerať známy bratislavský internát Šturák po rekonštrukcii, ľudia sú prekvapení: Študentské či nemocničné izby?!

Univerzita Komenského nedávno zverejnila vizualizácie, ako by mal vyzerať internát Šturák v Mlynskej doline v Bratislave po kompletnej rekonštrukcii. Ľudia majú na to rôzne názory.

Na bývanie v polorozpadnutých internátoch v Mlynskej doline si spomína každý, kto to zažil. Zatiaľ čo niektoré už za posledné roky prešli aspoň čiastočnou rekonštrukciou, ten najznámejší, to ešte len čaká. Univerzita Komenského zverejnila prvé vizualizácie toho, ako by to tam malo vyzerať po oprave na internáte Ľudovíta Štúra, takzvanom Šturáku.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Z celej budovy ostane iba kostra a všetko ostatné bude vymenené za nové. Bývalí študenti plánom fandia a súčasní sú nadšení. "Konečne, trvalo to strašne dlho. Teda mne to može byť jedno, ale budúce generácie aby to mali lepšie. Ale bolo by potrebné aby ľudia za poškodzovanie vybavenia boli tvrdo trestaní. Nie je možné, aby niekto odovzdal izbu a boli zničené veci, potom každá rekonštrukcia je zbytočná," hovorí jeden z bývalých študentov. Nie každý však má na plánovanú konečnú podobu rovnaký názor.

Izby vyzerajú na vizualizáciách krásne presvetlené, nakoľko ale majú celé biele vybavenie, môžu pripomínať aj nemocničné priestory. "Objekt bude pripomínať klasický zateplený prefabrikovaný dom, čo bude s ohľadom na jeho rozsah o to strašidelnejšie. Internát vzdialene (možno nie až tak) asociuje výškové lôžkové časti niektorých slovenských nemocníc, napríklad na Kramároch v Bratislave alebo v areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Nejde však o pochvalu, keďže v oboch prípadoch ide o monštrá a minimálne prvý príklad treba zrovnať so zemou tak skoro, ako to bude možné," vyjadril sa na svojom blogu yim.ba urbanista Adrián Gubčo.

Prínosy rekonštrukcie však prevažujú nad možnou kritikou vzhľadu. "Nový Šturák prinesie vyšší komfort: o kúpeľňu a WC sa už v rámci bunky nebudú deliť štyri izby, ale len dve. Zároveň sa zvýši veľkosť izby o plochu balkónov. V spoločných kuchynkách budú namiesto jedného variča štyri pracovné miesta s varičom. Nový Štúrak je obrovský projekt a žiada si nasadenie množstva zamestnancov univerzity, ale napriek prvotným komplikáciám to zatiaľ ide dobre," prezradila Univerzita Komenského.