Galéria, ktorú slovenské deti zbožňujú: K mega mravcom a škrečkovi pribudli novinky!

Nové a bohaté zážitky! Experimentálna galéria v Spišskej Novej Vsi pre deti sa rozrastá. Ponúka zábavu a relax pri výrazne zväčšenom mravcovi, slimákovi, škrečkovi, chameleónovi, včele i lienke. Novinkou sú ďalšie atrakcie v podobe šmýkačiek, bludiska a lezeckej steny s hojdačkou.

Malý návštevník sa v tejto nevšednej galérii v podstate stáva súčasťou experimentu. Pri obľúbených maxizvieratkách sa všetci odrazu cítia ako trpaslíci a môžu si vyskúšať, ako sa žije napríklad v teráriu škrečkom. "Je to v podstate test zábavy detí a počas pandémie sme sa posunuli dopredu. Deťom sme vyrobili "syrovú" šmýkalku, ktorá sa tu doslova pýtala.

Pri mravcovi sme dotvorili mravenisko a najväčšou miestnosťou je tzv. terárium gym. Je to menšia telocvičňa, kde sa návštevníci môžu zavesiť na lane a loziť po stene. Trénujeme tu aj džudo a ako prekvapenie sú tu aj mega myši, ktoré sa chystá zjesť had," tak trochu tajuplne uviedol pre Nový Čas Peter Piroch. Mal na mysli živú užovku červenú, no k dispozícii na chytenie do ruky a snímanie je aj africký slimák a chameleón... Veľmi spokojní sú aj autori zvieracích atrakcií, lebo pri vstupe do Slovenského raja vybudovali veľké lákadlo pre turistov z neďalekých Vysokých Tatier. Pri všetkých novinkách sa deti môžu nafotiť alebo nafilmovať a vstupné nemenili. Dospelí zaplatia 4 eurá a veľké skupiny majú euro zľavu.

Návštevníkov zmenšia

- k chameleónovi 15x

- k škrečkovi 17x

- k mravcovi 330x

- k lienke 530x

- k slimákovi 35x

- k včele 150x