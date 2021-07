Šokujúci zážitok Daniela z bojnickej zoo: Čerstvo vyliahnutý nandu ležal na daždi, nikto mu nepomohol!

Tento zážitok by najradšej vytesnil zo svojej pamäti! Malačan Daniel sa vracal z dovolenky a cestou domov sa rozhodol zastaviť v bojnickej zoo.

Tam sa stal svedkom vyliahnutia malého nandu pampového. Keďže husto pršalo, pokúšal sa podľa vlastných slov pre novonarodeného operenca zalarmovať kompetentných, no márne. Ako informovala zoo, čerstvo narodené mláďa uhynulo, no nešlo o ľudské pochybenie. Príčinu úmrtia poskytne až vyjadrenie veterinára.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Daniel sa v nedeľu vracal z dovolenky v Terchovej a zastavil sa aj s blízkymi v zoo. „Okolo pol piatej sme prechádzali okolo výbehu nandu pampového. V daždi sa tam vyliahlo mláďa, ktoré sa nevedelo prebrať. Triaslo sa, pokúšalo sa prebrať, husto lialo a aj ostatné vajíčka boli všetky vo vode,“ spomína s tým, že sa pokúšal zalarmovať kompetentných.

„Pochodil som celú zoo a nikde nebol ošetrovateľ ani nikto, kto by dával v objekte pozor. Volal som na asi 5 čísiel, ktoré som našiel na internete, ale nikto sa neozýval. Oznámil som to aj na vrátnici, čakali sme tam asi hodinu a stále nič sa nedialo,“ pokračoval.

Na prírodnej báze

Po nejakom čase podľa slov Malačana prišiel strážnik SBS. „Že sa na to ide pozrieť, ale aj tak nemôže ísť do ohrady, že keď zomrie, tak to je príroda. Na to som mu povedal, že toto zviera u nás nežije vo voľnej prírode, tak sa oň musia starať. Toto chúďatko tam ležalo na daždi viac ako hodinu aj pol,“ tvrdí mladík s tým, že po takmer dvoch hodinách, keďže sa vracali z dovolenky a zoo bola len zastávka, museli už ísť domov.

Ako uviedol hovorca zoo Pavel Procner, je im ľúto, že sa návštevníkom naskytol takýto pohľad. Dodal, že podobne ako v prírode, tak aj v bojnickej zoo nechávajú liahnutie vtáctva na prírodnej báze. „V Národnej zoologickej záhrade Bojnice sa za takmer dve desaťročia vyliahli stovky vtákov, ktoré v dobrej kondícii prežili,“ vraví s tým, že nandu si pravidelne odkladá vajcia v bezprostrednej blízkosti návštevníckej trasy, kde na nich sedí až do vyliahnutia mladých.

„Často sa stane, že sa mláďa hneď po narodení od neho odkotúľa, no samec sa snaží o to, aby ho dostal pod svoju kontrolu. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, do týchto procesov väčšinou ľudská ruka nezasahuje. V tomto prípade, bohužiaľ, čerstvo narodené mláďa nandu pampového uhynulo. Chápeme, že mladého muža tento pohľad nepotešil, no nešlo o ľudské pochybenie a zaváhanie zo strany našich chovateliek. Príčinu úmrtia nám poskytne až vyjadrenie veterinára, ktoré však v tejto chvíli ešte nemáme k dispozícii,“ vysvetlil.

Podľa zoologičky Agnesy Cachovanovej u nandu pampových inkubuje v prírode vajcia samec, ktorý sa následne stará o vyliahnuté potomstvo. „Samica znesie vajcia, otec si následne na ne sadne a po 42 dňoch sa začnú liahnuť mláďatá, ktoré sú po vyliahnutí mokré a nemotorné,“ vysvetlila.

Nandu Pampový

- obýva rozsiahle trávnaté pampy a stepi v Južnej Amerike

- dosahuje hmotnosť do 25 kg a výšku 1,7 m

- vyznačuje sa prevažne sivohnedým operením, na spodnej časti krku tmavohnedým až čiernym

- aj keď nie je schopný lietať, má veľmi dobre vyvinuté krídla

- podobne ako pštros a emu, je výborným bežcom, pričom dokáže bežať rýchlosťou až 60 km/h

- živí sa zelenými časťami rastlín, semenami, plodmi a drobnými živočíchmi

- do jedného hniezda znáša obyčajne niekoľko samíc, úplná znáška tak môže mať 15 - 30 vajec