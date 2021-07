Škandál pohotovostnej motorizovanej jednotky v Bratislave: Policajti mali v práci párty!

Je toto vôbec možné?! Na zázname, ktorý zverejnil portál aktuality, má byť zástupca veliteľa bratislavskej pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) a veliteľ jednej z čiat, ktorí si podľa anonymu urobili bujarý alkoholický večierok v čase prísnych protipandemických opatrení a hrali hokejový zápas na Playstation v pracovnom čase.

Ukazujú to videá, ktoré mali zhotoviť policajti z bratislavskej pohotovostnej motorizovanej jednotky priamo na útvare. Video je súčasťou anonymného podania adresovaného médiám, policajnému prezidentovi Petrovi Kovaříkovi a policajnej inšpekcii. Podľa aktuality.sk bolo súčasťou podnetu aj video, ktoré by mohlo zachytávať vianočný či silvestrovský večierok.

Malo totiž vzniknúť v čase najprísnejších protipandemických opatrení, keď platil zákaz vychádzania a zhromažďovania. „Minimálne jedna zo zachytených osôb je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Na zázname vidno, ako s výkrikom „bomba“ hádže po kolegoch v kancelárii nejaké elektronické zariadenie a potom sa smeje na chodbe tak, že ledva stojí na nohách,“ píšu.

„Na videu sú samozrejme zachytení zase tí istí nedotknuteľní, ktorí si myslia, že okolo nich sa točí celý svet a môžu si robiť, čo chcú. Takéto správanie sa funkcionárov, ktorí si z útvaru PMJ urobili doslova šenk, je absolútny vrchol úbohosti. Nehovoriac o tom, že po takýchto večierkoch slúžia aj na druhý deň ešte s alkoholom v krvi,“ uvádza sa v podnete od anonymu. Na tomto útvare sa mali v minulosti robiť kontroly pre rôzne podozrenia vyplývajúce z anonymných podnetov. Inšpekcia už v roku 2019 kontrolovala útvar v inej veci a urobila rozsiahlu kontrolu. Preverovanie sa však skončilo tým, že podozrenia zo spáchania trestného činu sa nepotvrdili.

K škandalóznemu videu sa vyjadril šéf polície Peter Kovařík, ktorý skonštatoval, že v tomto prípade môže ísť o disciplinárne previnenie zúčastnených osôb. „Keby sa to stalo v čase služby, znamená to automaticky ukončenie pracovného pomeru. Ak by išlo o oslavu mimo pracovného času, aj vtedy je zakázané požívať alkohol na pracovisku a išlo by o disciplinárne previnenie,“ povedal šéf polície.

Namiesto práce videohry

„V predchádzajúcich anonymoch sme upozorňovali aj na to, ako bývalí a terajší velitelia čiat permanentne hrávali počas služby Playstation a to priamo pred svojimi podriadenými, dennodenne sa hrali v práci počas služby ako malé deti. Častokrát sa stalo, že podriadení policajti museli čakať, kým sa veliteľovi alebo zástupcovi uráči dohrať rozohratý zápas futbalu alebo hokeja a až potom sa mu venoval,“ doplnili anonym v aktuálnom podnete.

Inšpekcia ani odbor kontroly hraciu konzolu v minulosti na útvare podľa spravodajského serveru nenašli. Podľa autorov listu dostali funkcionári vopred echo, a tak všetko zbalili a odložili. Potom ako inšpekcia pred dvoma rokmi skončila preverovanie, malo sa objaviť celkom nové herné zariadenie. Video je zrejme staršieho dáta. Podnet totiž spomína, že obaja „hráči“ už boli povýšení. Pôvodne malo ísť o veliteľa jednej z čiat a jeho zástupcu.